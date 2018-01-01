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    У США прибув перший танкер з російським газом

    За словами глави міненерго РФ, «хоча молекули російські, але газ вже не російський»
    Танкер Gaselys французької компанії Engie з першою партією зрідженого природного газу з Росії пришвартувався в порту Бостона. Про це «Риа Новости» повідомили в Береговій охороні США. За даними Bloomberg, корабель знаходився в прибережній зоні кілька днів, проте не швартувався через перевірки співробітниками Берегової
    • Сьогодні, 04:55
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    Танкер Gaselys
    Танкер Gaselys

    За словами глави міненерго РФ, «хоча молекули російські, але газ вже не російський»

    Танкер Gaselys французької компанії Engie з першою партією зрідженого природного газу з Росії пришвартувався в порту Бостона.

    Про це «Риа Новости» повідомили в Береговій охороні США.

    За даними Bloomberg, корабель знаходився в прибережній зоні кілька днів, проте не швартувався через перевірки співробітниками Берегової охорони США.

    Газ із заводу Ямал СПГ вперше потрапив на ринок США. За словами глави міненерго РФ Олександра Новака, «хоча молекули російські, але газ вже не російський» - Engie придбало газ у нафтовій компанії Petroliam Nasional Bhd. з Малайзії. Власник вантажу - північноамериканський підрозділ компанії Engie SA.

    Зазначимо, що танкер мав прийти в Бостон ще 20 січня.

    До слова, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

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