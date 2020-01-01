У Туреччині з 1 січня запроваджують податок з туристів за проживання в готелях



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Прохання готельєрів відкласти запровадження податку і знизити ставку не знайшли відповіді

У Туреччині з 1 січня 2020 року запроваджується податок з туристів за проживання у готелях - у розмірі 2% від вартості готельного номера.

Про це повідомляє TourismGuncel.

«Податок у розмірі 2% у готельному секторі Туреччини вводять з 1 січня 2020 року. Прохання готельєрів відкласти його і знизити ставку не знайшли відповіді», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в перший рік податкова ставка становитиме 1%, з другого року - 2%. До бюджету податки будуть сплачувати готелі, пансіонати, гостьові будинки та інші засоби розміщення, що приймають туристів.

Причому податок для гостей оформлятимуть окремим документом.

Нагадаємо, за підсумками 2019 року податкова провела близько 5200 планових перевірок бізнесу в Україні.

Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб. У ДПС запевняють, що у 2020 році планових перевірок поменшає ще на 20%.