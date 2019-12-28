Квартири, акції компаній, iPhone та медіа холдинг. В Агентстві з розшуку та менеджменту активів розповіли, яке майно отримали в управління



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Запроваджено нові механізми прозорості в управлінні арештованими активами

Агентство з розшуку та управлінню активів започатковує практику оприлюднення інформації про надходження ухвал про передачу арештованих активів в управління.

Агентство з розшуку і менеджменту активів оприлюднило перелік арештованих активів, які за рішеннями судів було передано з вересня цього року.

Започаткування практики оприлюднення інформації щодо надходження судових ухвал про передачу арештованих активів в управління дозволить усім зацікавленим суб’єктам, насамперед представникам бізнесу, завчасно ознайомитися з базовими параметрами активів, вивчити їх «біографію», а також заздалегідь планувати участь в конкурсі з відбору управителя або у відкритих торгах з продажу активу. Адже раніше громадськість отримувала сповіщення про арештовані активи здебільшого на етапі оголошення конкурсу для потенційних управителів чи повідомлення про виставлення майна на реалізацію.

Натомість відтепер, після того, як фахівці Агентства проаналізують судову ухвалу на предмет можливості її виконання, повідомлення про надходження нового активу з’являтиметься на офіційному вебсайті та буде розповсюджене за допомогою інших каналів комунікації.

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