У Запорізькій області понад 30 тис. споживачів газу ризикують залишитися без субсидії



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На сьогодні заборгованість жителів Запорізької області за газ становить 773 млн грн

Станом на 1 липня 2018 року 40 391 тис. клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут», які отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні, мають борги за газ. Загальна заборгованість за газ таких субсидіантів становить 85,6 млн грн. Згідно зі змінами до постанови Кабінету міністрів №848 від 21.10.95 р., за наявності боргів за газ протягом більше двох місяців органи соцзахисту населення припиняють надання державної допомоги.

На вимогу чинного законодавства, «Запоріжгаз Збут» направило до управління з питань соціального захисту населення перелік субсидіантів, які мають борги за спожитий газ. Станом на 1 липня 2018 року в Запорізькій області таких боржників нараховується 7060 осіб. Надалі управління з питань соціального захисту призупинять таким субсидіантам виплату державної допомоги.

У більшості випадків заборгованість за газ виникла в зв'язку з тим, що споживачі використали газу більше соціальної норми, на яку поширюється субсидія, і за перевитрату не сплатили в повному обсязі. За обсяги газу, використані за межами соціальних нормативів, споживач повинен сплатити самостійно.

«Звертаємо увагу клієнтів на те, що субсидія поширюється тільки на обсяг газу, використаний в рамках соціального нормативу. Також, за рішенням уряду, з 1 травня споживачі газу повинні оплачувати обов'язковий платіж, який визначається при оформленні субсидії. Оплата цього платежу здійснюється щомісяця і не залежить від розміру коштів на особовому рахунку», - говорить директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колеснікова.

Крім необхідності щомісячної оплати обов'язкового платежу, Кабінетом міністрів визначено терміни для розрахунку субсидії на опалення житла та зменшені соціальні нормативи використання газу на індивідуальне опалення.

Таким чином, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Раніше державна допомога нараховувалася з 1 жовтня і до закінчення опалювального сезону.

З огляду на рішення уряду, «Запоріжгаз Збут» просить своїх клієнтів щомісячно контролювати витрату палива і не накопичувати борги.

На сьогодні заборгованість жителів Запорізької області за газ становить 773 млн грн. З них борги субсидіантів складають 11%.