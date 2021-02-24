Twitter заблокував сотню акаунтів, пов’язаних з Росією

Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, повʼязаних з Росією, Вірменією та Іраном

Частина заблокованих акаунтів належить російській «фабриці тролів»

Компанія Twitter заблокувала близько 100 акаунтів, повʼязаних з Росією. Про це соцмережа повідомила на своєму сайті.

Заблоковані російські акаунти поділили на дві групи. В першу потрапили 69 акаунтів, повʼязаних з російськими державними інституціями, – вони поширювали інформацію проти НАТО.

До другої – 31 аккаунт, який повʼязують з російським «Агентством інтернет-досліджень», більш відомим як «фабрика тролів». Ним володіє російський бізнесмен Євген Пригожин, якого вважають наближеним до президента РФ і власником «ПВК Вагнера».

Зазначимо, акаунти Пригожина в Twitter і Facebook заблокували наприкінці січня.

У лютому Twitter заблокував акаунт російської делегації, що бере участь в переговорах у Відні.

Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, повʼязаних з Росією, Вірменією та Іраном. Зокрема, соцмережа заблокувала 35 акаунтів, повʼязаних з вірменським урядом, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.

Нагадаємо, компанія Twitter заблокувала акаунт, пов’язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональду Трампу. Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї.

Як повідомлялося, у січні Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа через ризик подальшого підбурювання до насильства. Крім того, керівництво соцмережі пообіцяло заблокувати акаунт будь-якого користувача, який надасть Трампу слово.