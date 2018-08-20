Україна накопичила 13,84 млрд кубометрів газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні українські ПСГ заповнені на 44%

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 серпня збільшився до 13,848 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 59,96 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 18 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,10 млн куб. м, з Угорщини - 16,76 млн куб. м, з Польщі - 2,88 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 44%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.