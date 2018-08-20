  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна накопичила 13,84 млрд кубометрів газу

    • Розсилка
    Україна накопичила 13,84 млрд кубометрів газу

    На сьогодні українські ПСГ заповнені на 44%

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 серпня збільшився до 13,848 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

    Читайте також

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 59,96 млн куб. м газу.

    Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

    При цьому в даних за 18 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,10 млн куб. м, з Угорщини - 16,76 млн куб. м, з Польщі - 2,88 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 44%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

     

    Читайте також
    газ Україна Укртрансгаз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ