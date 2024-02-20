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Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
Україна планує контейнерні перевезення через верхній Дунай
фото з відкритих джерел

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон», – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Одночасно з цим, «Українське дунайське пароплавство» вже побудувала другу великотоннажну баржу Slg для доставки вантажів.

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах, вирішили спростити перетин кордону для транспорту на двох ділянках.

До слова, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.

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Теги: Дунай експорт Європейський союз зерно торгівля

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