Польські фермери погрожують блокувати пасажирські автобуси: деталі

Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами

Протестувальники мають наміри продовжити блокаду кордону та висунути нові умови до влади

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси. Про це заявив лідер організації аграріїв «Підкарпатське ошукане село», яка блокує пункт пропуску «Медика-Шегині» Роман Кондрув в коментарі RMF24.

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«Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту – ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні», – сказав Кондрув.

Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

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Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України. На думку протестувальника, такі радикальні дії, ймовірно, змусять польську владу шукати змістовні рішення.

Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні.

Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів

Стало відомо, що асоціація деревообробників звернулася до Офісу президента й уряду щодо блокади кордону.

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«За даними нашої Асоціації, деревообробні підприємства України не планують купувати деревину у другому та наступних кварталах 2024 року через тривале блокування кордону та неринкові ціни на сировину. Відтак, зупиниться майже все деревообробне виробництво. Деревообробники не мають можливості швидко приймати рішення, адже перебувають в перманентному очікуванні», – наголошується в листах.

Також Асоціація звертає увагу на те, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України та ДП «Ліси України» жодним чином не намагаються сприяти українським переробникам. Ціни на сировину залишаються зависокими та неконкурентними, аукціони з продажу деревини відбуваються в ручному режимі.

Повідомляється, що аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори.