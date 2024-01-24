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Україна обговорює з ЄС повернення українських біженців – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна обговорює з ЄС повернення українських біженців – Politico
Україна не зверталася до Євросоюзу з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців
фото з відкритих джерел

Як зазначає Politico, Україна проводить обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС для біженців після березня 2025 року

Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку. Про це виданню Politico повідомили два дипломати ЄС, знайомі з цими переговорами.

У пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися, представники України проводять попередні обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року – особливо якщо Євросоюз візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна.

Хоча Київ не звертався до Євросоюзу з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС зазначили, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. 

Один з дипломатів додав, що наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а скоріше дослідницьким. Обидва дипломати ЄС говорили на умовах анонімності.

Один з дипломатів ЄС очікує посилення тиску з боку Києва після ухвалення нового закону про мобілізацію.

У четвер міністри з питань міграції Євросоюзу обговорюватимуть правила перебування українців у ЄС. 

Якщо країни-члени вирішать дозволити українським біженцям залишатися в ЄС доти, доки триває війна, вони можуть доручити Єврокомісії створити нову систему захисту.

Чинна директива про тимчасовий захист, яка є правовою основою для захисту українців, вже двічі продовжувалася.

Речник Єврокомісії заявив, що «Європейський Союз готовий підтримувати Україну і всіх тих, хто рятується від російських бомб, стільки, скільки буде потрібно».

До війни в Україні проживали понад 40 млн українців, а нинішня чисельність населення, за оцінками, становить приблизно 35 млн. ЄС попередив, що населення України може скоротитися до менш ніж 29 млн протягом наступних 30 років.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко поділився «ідеєю», як повернути додому українських біженців. Для цього європейські країни повинні «припинити допомогу українцям, які виїхали через війну».

До слова, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро для покриття витрат, що виникають у муніципальної влади через підтримку біженців з України.

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Теги: біженці українці Європейський союз

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