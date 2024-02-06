50 млрд євро від ЄС: глава Єврокомісії повідомила, коли відбудеться перший транш

Урсулу фон дер Ляєн: «Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнер»

Європейський Союз планує розпочати виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро вже у березні. ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена. Про це заявила голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

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Як повідомила глава Єврокомісії, політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.

«Вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро – це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні», – сказала фон дер Ляєн.

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Як повідомлялося, Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду. Загальний бюджет фонду 50 мільярдів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти виділятимуть через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити виділятимуть шляхом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.