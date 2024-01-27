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Україна експортує популярний овоч до ЄС: що буде з цінами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна експортує популярний овоч до ЄС: що буде з цінами
Ціна на цибулю в Україні залишається стабільною і становить від 10-15 грн/кг
фото: Pixabay

За оцінками аналітиків, експорт цибулі в країни ЄС стає вигідним

Хоча в Україні ціни на цибулю залишаються стабільними, у Європі цей овоч помітно дорожчає. Аналітики проєкту East Fruit дослідили, чи може ця ситуація призвести до зростання цін на цибулю в нашій країні.

Нині в Україні оптові ціни на цибулю становлять близько 34 центів США за кг, що вдвічі нижче від минулорічних і близько до середніх багаторічних. Через це наша країна почала відвантажувати цибулю в Румунію.

«Найімовірніше Румунія, яка раніше активно імпортувала цибулю з Молдови, переключилася на закупівлю цибулі в Україні, оскільки запаси цієї продукції в Молдові почали знижуватися, а ціни зростати», –пояснив міжнародний консультант із плодоовочевої торгівлі та логістики Федір Рибалко.

За словами міжнародного експерта ФАО Олександра Хорєва, станом на 24 січня ціна на цибулю в Україні залишається стабільною і становить від 10 до 15 грн/кг, що еквівалентно 0,27-0,40 доларів США за кг. Ціна коливається залежно від якості, регіону та розміру партії.

«Останніми тижнями на ринку з’явилося багато пропозицій про продажі дрібної цибулі та цибулі невисокої якості, що, на мій погляд, є результатом сортування продукції для експортних відвантажень і постачання в мережі супермаркетів. Ціни на таку цибулю не перевищують 7 грн/кг ($0,19)», – зазначив Хорєв.

За оцінками аналітиків, на сьогодні експорт цибулі в країни ЄС з України стає вигідним.

«Це вкотре підтверджує неймовірне – Україна змогла відновити виробництво цибулі всього лише за один рік, втративши внаслідок варварських дій російських загарбників до 80% площ та інфраструктури з вирощування, зберігання та доробки цибулі в південних регіонах Херсонської області», – йдеться в матеріалі.

Аналітики прогнозують, що зростання поставок цибулі з України до країн ЄС може підтримати ціни на цибулю на внутрішньому ринку, особливо на продукцію високої якості. Але для цього необхідно істотно наростити обсяги поставок, які наразі залишаються порівняно невеликими.

Нагадаємо, що в Україні суттєво зросли ціни на тепличні огірки.

Крім того, значно здорожчала картопля. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг. 

Теги: експорт ціни овочі

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