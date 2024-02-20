З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа
«Поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція»
Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що в Польщі побоюються заповнення українською продукцією ринків Європи, через що з польською владою можуть виникнути проблеми щодо підтримки вступу України до ЄС. Про це він розповів в етері Еспресо.
«Як не дивно, найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею. Ми можемо повернути ці дебати з поляками, як на користь нашої співпраці, так і нашкодити нашим відносинам. Оскільки структура наших економік дуже схожа і поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція», – пояснив Княжицький.
Нардеп зауважив, що польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі.
«Польська влада хоче максимально відмежуватись від цих протестів. Адже в них будуть місцеві вибори у квітні й вони сподіваються, що ці протести якісь самі по собі вщухнуть. З одного боку польська влада підтримує Україну, з іншого - закриває очі на цю істерію, яка коїться на наших кордонах», – додав він.
Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.
Нагадаємо, через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині».
Як повідомлялось раніше, до блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою «справедливої конкуренції», може бути причетна Росія. Таку думку висловив радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк.
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