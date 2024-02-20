З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа

За словами Княжицького, польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі

«Поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція»

Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що в Польщі побоюються заповнення українською продукцією ринків Європи, через що з польською владою можуть виникнути проблеми щодо підтримки вступу України до ЄС. Про це він розповів в етері Еспресо.

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«Як не дивно, найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею. Ми можемо повернути ці дебати з поляками, як на користь нашої співпраці, так і нашкодити нашим відносинам. Оскільки структура наших економік дуже схожа і поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція», – пояснив Княжицький.

Нардеп зауважив, що польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі.

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«Польська влада хоче максимально відмежуватись від цих протестів. Адже в них будуть місцеві вибори у квітні й вони сподіваються, що ці протести якісь самі по собі вщухнуть. З одного боку польська влада підтримує Україну, з іншого - закриває очі на цю істерію, яка коїться на наших кордонах», – додав він.

Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.

Нагадаємо, через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині».

Як повідомлялось раніше, до блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою «справедливої конкуренції», може бути причетна Росія. Таку думку висловив радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк.