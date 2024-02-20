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З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа

Христина Петренко
glavcom.ua
З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа
За словами Княжицького, польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі
фото: Європейська Солідарність

«Поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція»

Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що в Польщі побоюються заповнення українською продукцією ринків Європи, через що з польською владою можуть виникнути проблеми щодо підтримки вступу України до ЄС. Про це він розповів в етері Еспресо.

«Як не дивно, найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею. Ми можемо повернути ці дебати з поляками, як на користь нашої співпраці, так і нашкодити нашим відносинам. Оскільки структура наших економік дуже схожа і поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція», – пояснив Княжицький.

Нардеп зауважив, що польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі.

«Польська влада хоче максимально відмежуватись від цих протестів. Адже в них будуть місцеві вибори у квітні й вони сподіваються, що ці протести якісь самі по собі вщухнуть. З одного боку польська влада підтримує Україну, з іншого - закриває очі на цю істерію, яка коїться на наших кордонах», – додав він.

Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. 

Нагадаємо, через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині». 

Як повідомлялось раніше, до блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою «справедливої конкуренції», може бути причетна Росія. Таку думку висловив радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк.

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Теги: Європейський союз блокування дебати Микола Княжицький Україна

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