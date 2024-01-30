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Експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Допомогла Росія

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Допомогла Росія
У 2023 році Польща закупила у США ракетні системи Himars на $10 млрд
фото з відкритих джерел

Одним із головних покупців американської зброї стала Польща

Повномасштабна війна Росії проти України різко підвищила попит на американську зброю: її експорт минулого фінансового року, згідно зі звітом Держдепартаменту США, зріс до рекордних $238 млрд.

У опублікованому в понеділок зведенні Держдепартаменту йдеться, що особливо сильно у 2023 фінансовому році зріс обсяг угод зі зброєю, а також військовим спорядженням та послугами, які уряд США укладав із владою інших країн. Їхня загальна вартість збільшилася на 56%, до $81 млрд.

Інші $157,5 млрд припали на прямі продажі американських військово-промислових компаній їхнім клієнтам. Їхній обсяг теж зріс, але не так сильно: на 2,5% по відношенню до 2022 фінансового року.

Фінансовий рік у США розпочинається 1 жовтня.

Одним із головних покупців американської зброї стала Польща, яка після нападу Росії на Україну поставила собі за мету побудувати найсильнішу в Європі сухопутну армію.

Польща закупила гелікоптери Apache на $12 млрд, ракетні системи Himars на $10 млрд, танки M1A1 Abrams на $3,75 млрд, а також системи управління протиповітряною та протиракетною обороною на чотири мільярди.

Німеччина купила у США гелікоптери Chinook на $8,5 млрд. Чехія замовила нові винищувачі F-35 і боєприпаси на $5,6 млрд. Болгарія - бронемашини Stryker на $1,5 млрд. Норвегія - багатоцільові гелікоптери на мільярд.

Американську зброю і військову техніку, як і раніше, купують і за межами Європи. Південна Корея у 2023 фінансовому році закупила F-35 на $5 млрд, Австралія замовила військові транспортні літаки C130J-30 Super Hercules на $6,3 млрд, а Японія заплатить один мільярд за розвідувальний літак E-2D Hawkeye.

Глава бюро збройових трансферів Держдепартаменту Міра Ресник зазначила в бесіді з виданням Politico, що продажі американської зброї йдуть вгору навіть тому, що деякі країни відмовляються від російської.

Росія останні 30 років була другою серед головних експортерів зброї у світі, але при цьому останніми роками розрив між нею і США зростає, а між нею і третьою країною-експортером, Францією, скорочується. У 2022 році, за даними шведського аналітичного центру SIPRI, на США припало 40% світової торгівлі зброєю, а на Росію — 16%, і її частка за чотири попередні роки скоротилася на 4%.

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Теги: війна росія експорт США зброя

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