Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна очікує від Світового банку $3,1 млрд: на що підуть кошти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна очікує від Світового банку $3,1 млрд: на що підуть кошти
фото з відкритих джерел

Україна звертається до іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки

Міністерство економіки України напрацьовує механізми фінансування ключових галузей економіки за координації Світового банку. Спільна координація проєктів та залучення інвестицій для відновлення України стали ключовою темою зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економіки України Юлії Свириденко з регіональним віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде 24 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Уряд України тісно співпрацює з країнами-донорами, Європейською Комісією та Світовим банком для забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки, покриття дефіциту бюджету, розвитку приватного сектору. Ми очікуємо на залучення $3,1 млрд, які мобілізують більше ніж $18 млрд для економіки України. Ми звертаємось до наших іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки та координації проєктів з відновлення України», – зазначила Свириденко.

Так, серед пріоритетних напрямів на сьогодні є страхування воєнних та політичних ризиків, зокрема, йдеться про створення цільового міжнародного трастового фонду перестрахування та страхування воєнних ризиків для малого та середнього бізнесу. Реалізація цього проєкту зробить доступними страхові продукти, що збільшить приток прямих іноземних інвестицій в Україну та мобілізує внутрішній реінвестиційний потенціал.

Також сторони обговорили розширення доступу до фінансування програмою 5-7-9, підтримку експортно-орієнтованих підприємств МСБ та мікробізнесів, енергопостачання та грантову підтримку аграрного сектору.

Крім того, у пріоритеті уряду – підтримка переробної промисловості. Завдяки співфінансуванню з державного бюджету та подвійному мультиплікатору очікується кумулятивний ефект підтримки цього сектору у розмірі більше ніж $1 млрд.

Сторони продовжуватимуть співпрацю, зокрема, на базі Координаційної платформи донорів для підтримки відновлення та реконструкції в Україні. Платформа дозволить забезпечити тісну координацію зусиль міжнародних донорів та фінансових організацій, а також прозоре та підзвітне надання підтримки.

Окремо учасники зосередились на підтримці українського приватного сектору у 2023 році. Відповідно до звіту RDNA («Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення») нагальна фінансова потреба України у приватному секторі складає $1,5 млрд, з яких $0,6 млрд – в аграрній сфері.

Теги: Світовий банк Україна Мінекономіки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
22 березня, 19:16
Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів
Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків
Сьогодні, 07:37
Європейський центробанк тисне на Raiffeisen Bank: причина
Європейський центробанк тисне на Raiffeisen Bank: причина
Вчора, 16:56

Економіка

Україна очікує від Світового банку $3,1 млрд: на що підуть кошти
Україна очікує від Світового банку $3,1 млрд: на що підуть кошти
Стало відомо, чому суд одягнув на Коболєва електронний браслет
Стало відомо, чому суд одягнув на Коболєва електронний браслет
Які сфери найбільше постраждали від Росії: рік війни у сумних цифрах
Які сфери найбільше постраждали від Росії: рік війни у сумних цифрах
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
13K
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
12K
Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)
7479
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)
6104
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
5936
Російські винищувачі вдарили по Сумщині: відео жахливих наслідків атаки

Новини

Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту