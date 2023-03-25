Україна очікує від Світового банку $3,1 млрд: на що підуть кошти

Україна звертається до іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки

Міністерство економіки України напрацьовує механізми фінансування ключових галузей економіки за координації Світового банку. Спільна координація проєктів та залучення інвестицій для відновлення України стали ключовою темою зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економіки України Юлії Свириденко з регіональним віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде 24 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Уряд України тісно співпрацює з країнами-донорами, Європейською Комісією та Світовим банком для забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки, покриття дефіциту бюджету, розвитку приватного сектору. Ми очікуємо на залучення $3,1 млрд, які мобілізують більше ніж $18 млрд для економіки України. Ми звертаємось до наших іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки та координації проєктів з відновлення України», – зазначила Свириденко.

Так, серед пріоритетних напрямів на сьогодні є страхування воєнних та політичних ризиків, зокрема, йдеться про створення цільового міжнародного трастового фонду перестрахування та страхування воєнних ризиків для малого та середнього бізнесу. Реалізація цього проєкту зробить доступними страхові продукти, що збільшить приток прямих іноземних інвестицій в Україну та мобілізує внутрішній реінвестиційний потенціал.

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Також сторони обговорили розширення доступу до фінансування програмою 5-7-9, підтримку експортно-орієнтованих підприємств МСБ та мікробізнесів, енергопостачання та грантову підтримку аграрного сектору.

Крім того, у пріоритеті уряду – підтримка переробної промисловості. Завдяки співфінансуванню з державного бюджету та подвійному мультиплікатору очікується кумулятивний ефект підтримки цього сектору у розмірі більше ніж $1 млрд.

Сторони продовжуватимуть співпрацю, зокрема, на базі Координаційної платформи донорів для підтримки відновлення та реконструкції в Україні. Платформа дозволить забезпечити тісну координацію зусиль міжнародних донорів та фінансових організацій, а також прозоре та підзвітне надання підтримки.

Окремо учасники зосередились на підтримці українського приватного сектору у 2023 році. Відповідно до звіту RDNA («Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення») нагальна фінансова потреба України у приватному секторі складає $1,5 млрд, з яких $0,6 млрд – в аграрній сфері.