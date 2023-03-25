Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків

Найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей

Із першого дня повномасштабної війни Росія майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі України. За даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад $2,5 млрд. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 «швидких» та щонайменше 596 аптек. Такі дані представлені у звіті Світового банку «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні».

Найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей:

Будь ласка, читайте текст після реклами

на Донеччині збитки оцінюються у $768 млн,

на Харківщині – у $618 млн,

на Чернігівщині – у $259 млн,

на Луганщині – у щонайменше $188 млн.

За словами міністра охорони здоровʼя, команда МОЗ консолідує зусилля з міжнародними партнерами, аби комплексно оцінити втрати медичної системи від російського вторгнення.

«Позаду 13 найскладніших місяців в історії нашої країни. Місяці, коли терористична Росія день за днем била по наших лікарнях, амбулаторіях та аптеках. Зараз для нас надважливо чітко розуміти, які фінансові втрати ми маємо, бачити ці дані в розрізі областей. Це дозволить пріоретизувати ресурси на відновлення туди, де наразі вони будуть найбільш ефективні та дозволять максимально відновити доступ пацієнтів до медичної допомоги», – зазначив Віктор Ляшко.

Лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше $640 млн.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становлять $16,4 млрд.