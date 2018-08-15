Україна отримає €1 млн від Литви на відбудову Донбасу



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Кошти Литва хоче спрямувати на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії

Уряд Литви виділить у 2019 році близько одного мільйону євро на підтримку населених пунктів Донбасу, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць у Facebook.

Він розповів, що зустрівся в Донецькій ОДА з послом Литви в Україні Марюсом Януконісом, який заявив, що уряд балтійської країни ухвалив принципове рішення щодо допомоги Донбасу.

«Обговорили перелік об’єктів, які потребують фінансування: школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, куди спрямувати фінансову підтримку, ухвалить литовський уряд», — йдеться у повідомленні.