Україна отримає €1 млн від Литви на відбудову Донбасу
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Розсилка
Кошти Литва хоче спрямувати на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії
Уряд Литви виділить у 2019 році близько одного мільйону євро на підтримку населених пунктів Донбасу, які постраждали від бойових дій.
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць у Facebook.
Він розповів, що зустрівся в Донецькій ОДА з послом Литви в Україні Марюсом Януконісом, який заявив, що уряд балтійської країни ухвалив принципове рішення щодо допомоги Донбасу.
«Обговорили перелік об’єктів, які потребують фінансування: школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, куди спрямувати фінансову підтримку, ухвалить литовський уряд», — йдеться у повідомленні.