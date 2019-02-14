Україна поскаржилась у СОТ на Росію через заборону на транзит
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Українською делегацією було виголошено заяву щодо недотримання Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно свободи транзиту
Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) заявила про недотримання РФ своїх зобов'язань щодо свободи транзиту.
Про це повідомляє сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
«У рамках засідання Комітету СОТ з питань спрощення процедур торгівлі, яке відбулося 12-13 лютого 2019 року у м. Женева (Швейцарська Конфедерація), українською делегацією було виголошено заяву щодо недотримання Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно свободи транзиту, - йдеться у повідомленні.
Представники української делегації звернули увагу членів комітету на запровадження Російською Федерацією заборони на ввезення на її територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ.
Нагадаємо, що 29 грудня прем’єр-міністр РФ підписав рішення про заборону на ввезення деяких товарів на територію РФ. Його ухвалили у відповідь на заборону українського уряду на ввезення російських товарів, зокрема продуктів з глюкози та крохмалю з кукурудзи. Це рішення український уряд ухвалив 27 грудня.
Заборона стосується не лише ввезення в Росію українських товарів, а ввезення через український кордон товарів, вироблених у всіх країнах світу. Зокрема, через це президент Молдови закликав Росію скасувати нові санкції, адже вони вплинули на молдовських виробників.
До переліку заборонених до ввезення в Росію українських товарів додали українську кондитерську продукцію, пшеницю, соняшникову олію, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання. За підрахунками мінекономіки РФ, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.
Нагадаємо, що у березні 2018 року уряд запровадив тимчасову заборону на ввезення мінеральних добрив з Росії. Пізніше там повідомили, що Росія навмисне занижує ціни на добрива, що ввозяться в Україну та анонсували введення антидемпінгових мит.23 травня заборону на ввезення деяких російських добрив скасували.