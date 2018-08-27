Україна та ЄС погодили умови виділення траншу на 1 млрд євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найближчим часом Україна підпише з ЄС угоду

Умови отримання Україною траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі одного мільярда євро узгоджено, найближчим часом сторони підпишуть угоду.

Про це заявив постійний представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

«Прогрес є, умови є. Розкрити вам їх я поки не можу до тих пір, поки не буде підписано угоду», - сказав він під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

При цьому Точицький висловив сподівання, що така угода буде підписана найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Відзначимо, що в рамках старої програми макрофінансової допомоги Україна отримала два транші на 1,2 млрд євро замість спочатку запланованих 1,8 млрд євро. Третій транш було скасовано через те, що Україна виконала 17 умов надання допомоги з обговореного 21.

Джерело: Інтерфакс-Україна