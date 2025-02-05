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Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС

«Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України»

Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС. Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні. 

«Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт», – сказав голова держави.

Звернення президента України Володимира Зеленського, 04.02.2025

Нагадаємо, за заявою компанії АТ «Енергоатом» добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) вже готові на 80% і 25% відповідно. Вони є критично важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання в умовах повоєнного відновлення.

Теги: Енергоатом МАГАТЕ Хмельницька АЕС Володимир Зеленський

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Економіка

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