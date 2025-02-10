В Україну прибула глава Європейського інвестиційного банку

Акціонерами Європейського інвестиційного банку є 27 країн Євросоюзу

У понеділок, 10 лютого, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо. Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Посадовицю у Києві зустрів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Надія Кальвіньо прибула до Києва фото: X/Катаріна Матернова

«Ще одна чудова подорож з «Укрзалізницею» – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ», – написала Матернова.

Як відомо, у 2023 році головою Європейського інвестиційного банку стала міністерка фінансів Іспанії Надія Кальвіно. Конкурс на нового очільника тривав декілька місяців. Крім неї, на посаду претендували ще п'ятеро людей.

Банк відіграє важливу роль у фінансуванні «зеленого» переходу та наданні фінансової підтримки відбудови України.

Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами є 27 країн Євросоюзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.