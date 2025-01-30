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У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні
Філіп Антосяк воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді
фото: PAP/EPA

На церемонії вмикали по черзі гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн

Під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк. Хлопець залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до українського підрозділу ударних дронів. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що Антосяк воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді.

Відомо, що батьки хлопця проживають у Британії. За їхніми словами, той після завершення навчання у Кембриджі сказав, що планує кар’єру у британській армії, але потім зізнався, що поїхав в Україну.

У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні фото 1
PAP/EPA

«Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам. У першому листі, який він нам написав після того, як поїхав в Україну, він вибачався, що вперше у житті сказав нам неправду і таким був його план. Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємося нашим сином», – розповів батько загиблого добровольця.

Сьогодні, 30 січня, з Філіпом Антосяком з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, звідки процесія спустилася на Майдан Незалежності. На церемонії вмикали по черзі гімни України та Польщі, а труну накрили прапорами обох країн.

У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні фото 2
PAP/EPA

На прощання приїхали батьки юнака, були присутні також представники польського консульства та різних польських організацій в Україні.

У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні фото 3
PAP/EPA

Батькам передали посмертну нагороду для Філіпа від головнокомандувача ЗСУ.

Поховають Філіпа у місті Лович Лодзького воєводства.

Нагадаємо, родина 26-річного шотландця Джордана Маклаклена, який майже три роки тому приєднався до українського війська після періоду волонтерства, повідомила про його загибель на війні.

Також в Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Окрім того, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині. 

Також на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну. 

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Теги: Польща війна смерть добровольці Велика Британія навчання Україна батьки батько

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