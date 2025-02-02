Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці

Крім жорстоко поводження та приниження, незаконно мобілізовані українці скаржаться на жахливе і недостатнє харчування

Росіяни незаконно мобілізовують до армії українців з окупованих територій. У війську на них чекає лише жорстоке поводження та так звана дідівщина. Про це повідомляє Головне управлення розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією проєкту «Хочу Жить», восени минулого року 30 незаконно мобілізованих Росією осіб з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території Криму.

Їх сержантами були призначені вихідці з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу.

Як зазначає розвідка, крім жорстоко поводження та приниження, незаконно мобілізовані українці скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.

ГУР додає, що у період з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року РФ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько 300 чоловіків.

Розвідка закликає українців на окупованих територіях звертатися до проекту «Хочу Жить» за номером +38 044 350 89 17 та 688. В Telegram або WhatsApp: +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Нагадаємо, для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тис. осіб із так званого «спецконтингенту».

Як повідомлялося, Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада 2024 до лютого 2025 року. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, говорити про припинення бойових дій не доводиться, тому мобілізація триватиме як і раніше.

Раніше Веніславський заявив, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців.

До слова, українська влада завершує розробку реформи, яка мала б допомогти залучити до війська чоловіків віком від 18 до 25 років.