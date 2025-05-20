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Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України
Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

У разі успішного перегляду програми Україна отримає майже $500 млн

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 20 травня, розпочала роботу з перегляду програми розширеного фінансування для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного банку.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі. Крім того, обговорюватиметься реформа управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування.

Місія МВФ триватиме 20-27 травня. У разі успішного перегляду програми Україна отримає $487,4 млн фінансування.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд. Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148,8 млрд на 2023-2027 роки. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.

Як зауважувало Міністерство фінансів України, раніше Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF. Українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, попри умови повномасштабної війни. Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.

До слова, Міжнародний валютний фонд у своєму квітневому звіті World Economic Outlook оприлюднив базовий сценарій розвитку подій в Україні, згідно з яким активна фаза війни може завершитися вже до кінця 2025 року. У звіті також міститься оновлений демографічний прогноз, який враховує часткове повернення українських біженців у разі стабілізації ситуації в країні.

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Теги: МВФ фінансування

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