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Без Кличка та протоколу. Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Без Кличка та протоколу. Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва
Під час засідання заслухали Петра Пантєлєєва, Миколу Поворозника, представників ДСНС та голову Святошинської РДА
скриншот відео

Основною темою на засіданні було питання ліквідації наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня

Голова КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка

За словами Тимура Ткаченка, з огляду на відсутність співкерівника Ради, мера Києва Віталія Кличка, засідання відбулось без протоколу.

Основною темою обговорення стала ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня. Ткаченко зазначив, що за декілька днів до удару проводив нараду щодо співпраці комунальних служб, де його запевнили у чіткості відповідних механізмів. Проте, ситуація, що склалася у Святошинському районі після обстрілу, викликає низку запитань.

Під час засідання заслухали Петра Пантєлєєва, Миколу Поворозника, представників ДСНС та голову Святошинської РДА. Тимур Ткаченко наголосив на необхідності синхронізації комунікації між усіма відповідальними службами, оскільки продовжують надходити скарги від постраждалих мешканців Святошинського району, а також є зворотний зв’язок від волонтерських організацій. Голова КМВА підкреслив, що ця ситуація не терпить зволікань.

За результатами засідання Тимур Ткаченко дав доручення розробити чіткий план дій для міських та районних служб щодо реагування на наслідки обстрілів. План має включати створення оперативного штабу, розселення постраждалих, надання гуманітарної та правової допомоги, розчищення завалів, обстеження пошкоджених будівель та фінансування відновлювальних робіт.

«Забезпечити всім необхідним кожну постраждалу родину – обов’язок міста. Це наша спільна пріоритетна задача. Мусимо реагувати на надзвичайні ситуації злагоджено і оперативно, задля реальних результатів, не тих, що подаються на папері», – заявив Тимур Ткаченко.  

Нагадаємо, до кінця тижня почнуть виплачувати допомогу мешканцям Святошинського району, чиє житло було пошкоджене внаслідок масованої російської атаки на Київ 24 квітня. Ззначажться, що станом на 30 квітня у Києві продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ. Загалом пошкоджені 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищений, ще вісім зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському. 

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.

 

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Теги: фінансування місцева влада КМДА надзвичайні ситуації Тимур Ткаченко Віталій Кличко

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