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    Дорога в Бортничах: хто і за скільки збудує новий виїзд у Дарницькому районі

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    За умовами угоди підрядник повинен до кінця 2026 року виконати підготовчі роботи - Дорога в Бортничах: хто і за скільки збудує новий виїзд у Дарницькому районі
    За умовами угоди підрядник повинен до кінця 2026 року виконати підготовчі роботи
    фото: kyiv.media

    Аукціон запланований на 11 квітня 2022 року

    Компанія «Київавтодор» розпочала пошуки підрядника для будівництва під’їзної дороги з реконструкцією вулиці Вирлицької у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі столиці. Про це стало відомо з даних системи Prozorro.

    Нова дорога має забезпечити альтернативний виїзд із цього мікрорайону та розвантажити транспортний потік усередині Південних Осокорків та Бортничі.

    Очікувана вартість закупівлі становить 822 513 720 млн грн. Пропозиції для участі можна подавати до 4 березня 2022 року. Аукціон запланований на 11 квітня 2022 року.

    За умовами угоди підрядник повинен до кінця 2026 року виконати підготовчі роботи, переоблаштувати системи електроосвітлення, водопостачання та каналізації, облаштувати дощоприймачі, укласти нове асфальтобетонне покриття проїзної частини, ФЕМ-плитку на тротуарах, установити знаки та нанести дорожню розмітку.

    А також надати гарантію на:

    • опори зовнішнього освітлення металеві гарячого цинкування, гранітний бортовий камінь – 15 років;
    • основу дорожнього одягу, люки та зливові решітки, плити опорні бетонні під люки, металеву бар’єрну огорожу, перильну огорожу – 10 років;
    • водопропускні труби – 6 років;
    • асфальтобетонне покриття, покриття з ФЕМ – 5 років;
    • дорожню розмітку – 1 рік.

    Нагадаємо, після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси. Також після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві. До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.

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    Теги: дороги ремонт тендер Київавтодор ProZorro вулиця аукціон
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    Дорога в Бортничах: хто і за скільки збудує новий виїзд у Дарницькому районі