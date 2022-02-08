Макрон назвав бесіду з Путіним «змістовною»

Президент Франції вважає, що існує можливість знайти мирний шлях для Європи

Президент Франції Еммануель Макрон назвав бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним «змістовною» і водночас зазначив, що Росія та Франція мають різні погляди на низку питань. Про це Макрон сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним.

«Ми бачимо, що у вас дуже сильна позиція, яка не завжди співпадає з європейською та західною позиціями, це потрібно підкреслити. У нас різні погляди, потрібно це розуміти та приймати», – заявив Макрон.

Він також висловив готовність продовжувати докладати всіх зусиль у рамках нормандського формату для довгострокового врегулювання на Донбасі та зазначив, що вирішення конфлікту в Україні може бути лише політичним – на основі «Мінська».

При цьому він сказав, що Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнати «Л/ДНР», оскільки це не відповідає мінським угодам.

Французький лідер наголосив, що «ситуація навколо України серйозна, і ми маємо знайти шлях миру та стабільності в Європі, зараз для цього ще є час» і закликав уникнути будь-якої ескалації, «бо це ні в чиїх інтересах».

Макрон заявив, що НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але потрібно побудувати нові механізми. Також він запропонував розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії.

Він також зазначив, що рішення конфлікту в Україні може бути лише політичним, а базою для цього є Мінські домовленості.

Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном знову поскаржився на українську владу через «небажання виконувати Мінські угоди».

Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

Раніше повідомлялося, що Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського.

Читайте також: