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Україна в лютому встановила рекорд з експорту вантажів морським коридором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна в лютому встановила рекорд з експорту вантажів морським коридором
З початку роботи українського морського коридору вдалося експортувати майже 28 млн тонн вантажів до 42 країн
фото з відкритих джерел

Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв

Україна в лютому експортувала українським морським коридором, створеним Військово-морськими силами ЗСУ, рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише українським морським коридором, а і за весь час повномасштабної війни. 

«Ми поступово наближаємось до довоєнних показників експорту через ці порти. Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти. Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії», – відзначив міністр.

За даними очільника міністерства, з початку роботи українського морського коридору вдалося експортувати майже 28 млн тонн вантажів до 42 країн, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 113 суден, які мають експортувати майже 3 млн тонн вантажів.

Як повідомлялося, стабільна робота морського експортного коридору дала змогу збільшити перевалку експортних вантажів в українських портах на 22,8% – до 41,7 млн т.

Раніше стало відомо, що у 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на $3,27 млрд, що на 31% більше ніж у 2022.

До слова, загальний обсяг експорту російської нафти зріс до найвищого рівня за останні чотири місяці. Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день – до 3,5 млн. Це на 215 тисяч барелів у день вище від цільового показника.

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Теги: експорт корабель Олександр Кубраков Міністерства розвитку громад і територій

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