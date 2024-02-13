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ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
Росія наразі тримає у Чорному морі чотири кораблі
фото з відкритих джерел

Одне із суден є носієм крилатих ракет «Калібр»

Росія станом на 07:00 вівторка, 13 лютого, тримає у Чорному морі чотири кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Одне із суден є носієм крилатих ракет «Калібр» та споряджений шістьма ракетами.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, зокрема один носій Калібрів», загальний залп до восьми ракет.

Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр»
Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр»
фото: Facebook/Військово-морські сили Збройних сил України

Нагадаємо, українські війська відновили тактичні позиції приблизно за 3 кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також ЗСУ просунулися на південний захід від Донецька.

До слова, триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна росія корабель окупанти Чорне море

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