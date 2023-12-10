Функціонування морського коридору залежить від реального запуску страхового фонду – ЗМІ

Станом на 4 грудня в портах Великої Одеси під завантаженням знаходилося 31 судно

Стабільна робота морського експортного коридору дала змогу збільшити перевалку експортних вантажів в українських портах на 22,8% – до 41,7 млн т. При цьому функціонування коридору поки що є не повністю безпечним через мінну загрозу та дії авіації РФ. Збільшити обсяги перевалки вантажів і зробити морський експорт безпечнішим можуть конвоювання суден та запуск роботи страхового фонду. Про це йдеться у аналітичному матеріалі на сайті ГМК.

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З моменту запуску і до нинішнього періоду вантажопотік через експортний коридор зріс до вельми відчутних розмірів.

За словами Олександра Кубракова, першого віцепрем’єр-міністра і глави Мінінфраструктури, станом на 4 грудня з портів «Південний», «Одеса» і «Чорноморськ» було експортовано понад 7 млн т вантажів, з них майже 5 млн т – продукція АПК, вказує видання.

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«Ми вже вийшли на середній показник експорту приблизно 2,7-2,8 млн т на місяць, це середньомісячний показник зернового коридору, який діяв раніше. Якщо ситуація з безпекою не погіршиться, вже за тиждень вантажопотік через новий експортний коридор перевищить середній показник того, що діяв під егідою ООН», – сказав у коментарі виданню Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень».

За даними ГМК Центру, з 8 серпня тимчасовим коридором на вихід з портів пройшло 200 суден і 226 – на вхід. Станом на 4 грудня в портах Великої Одеси під завантаженням знаходилося 31 судно, ще 30 плавзасобів прямували коридором в обидві сторони.

«Водночас, багато що в надійності функціонування коридору залежить від реального запуску страхового фонду для компенсації збитків судновласникам, який створено за участю українських банків і західних страхувальників. Загальна сума покриття за програмою – $50 млн. Однак інформація про його запуск і механізм роботи поки відсутня. Судячи з останніх даних, фонд працюватиме не лише з аграріями, а й з рештою експортерів/імпортерів. Однак система, швидше за все, почне працювати з 1 січня 2024 року», – сказало у коментарі GMK Center джерело.