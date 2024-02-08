Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)

Усі кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії

Партизани виявили місцеперебування російських військових кораблів, які беруть участь у масованих ракетних атаках на Україну. Про це повідомляє підпільний рух «Атеш».

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Українські партизани з'ясували, де розташовані військові кораблі РФ, з яких окупанти обстрілюють Україну.

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«За нашими даними, саме з цих судів було запущено ракети «Калібр» для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року. Координати: 44.721779220175, 37.78196459936» – резюмували в «Атеш».

Партизани кажуть, що ці кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста.

Раніше партизани показали, де росіяни розмістили ППО у Москві.