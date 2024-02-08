Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)
У Новоросійську зафіксовано дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 «Каракурт»
фото: партизанський рух «Атеш»

Усі кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії

Партизани виявили місцеперебування російських військових кораблів, які беруть участь у масованих ракетних атаках на Україну. Про це повідомляє підпільний рух «Атеш».

Українські партизани з'ясували, де розташовані військові кораблі РФ, з яких окупанти обстрілюють Україну.

Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото) фото 1

«За нашими даними, саме з цих судів було запущено ракети «Калібр» для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року. Координати: 44.721779220175, 37.78196459936» – резюмували в «Атеш».

Партизани кажуть, що ці кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста.

Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото) фото 2

Раніше партизани показали, де росіяни розмістили ППО у Москві.

Теги: обстріл флот РФ корабель росія партизани флот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки
Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки
19 сiчня, 23:10
Засідання відбудеться вдень 12 січня
Росія скликає Радбез ООН через удари по Ємену
12 сiчня, 05:28
За словами розробника, «Капсула життя» не має жодного зварного шва, вона є збірною конструкцією по типу «конструктор» та з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні.
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
10 сiчня, 16:01
Погана підготовка і координація росіян на лівобережжі Дніпра обмежує їхні наступальні можливості
Британська розвідка повідомила, що обмежує наступ росіян на лівобережжі Дніпра
20 сiчня, 16:49
У Красноярському краї палає цех з виготовлення аерочовнів
Під Красноярськом сталась масштабна пожежа: палає виробництво аерочовнів
25 сiчня, 09:47
Раніше російський диктатор вже посилив покарання за неугодне владі висвітлення війни
У Росії забиратимуть майно за правду про війну
31 сiчня, 12:42
Засуджена Євгенія Майборода
У Росії суд покарав пенсіонерку, яка поширювала дані про кількість загиблих росіян
29 сiчня, 13:06
Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії
Ігнат пояснив, чому росіяни стали частіше застосовувати балістику
2 лютого, 10:03
Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко
Помічник депутата Бундестагу залишає посаду після розслідувань про його зв’язки з ФСБ
4 лютого, 02:31

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8678
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7933
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua