Скільки грошей заплатив Євросоюз Росії за нафту і газ: дані Europstat

У 2023 році Росія продовжила постачати до ЄС нафтопродукти та газ, які не перебувають під санкціями

Europstat: Євросоюз купив у країни-агресора нафти та газу на €30 млрд у 2023 році

Країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції, повідомляє агенція Eurostat. Зазначається, що за минулий рік відбулося скорочення товарообігу між Росією та Євросоюзом. Згідно зі статистикою, оборот взаємної торгівлі скоротився у 2,8 рази порівняно з 2021 роком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З лютого 2022 року країни Євросоюзу запровадили проти Росії 12 санкційних пакетів, проте торгівля між РФ та ЄС продовжилася. За даними за 2023 рік імпорт російських товарів до країн Євросоюзу становив €50,64 млрд, а експорт із ЄС до Росії – €38,32 млрд.

Країни ЄС також продовжили закуповувати російські газ, нафту, нафтопродукти, чорні метали, метали платинової групи, добрива та неорганічну хімію, у тому числі паливо для ядерних реакторів. У цьому мінеральне паливо принесло Росії більше доходів, ніж інші ресурси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 року, близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель.

Усі вісім танкерів з першої хвилі санкцій перестали займатися перевезеннями, свідчать дані Bloomberg щодо відстеження суден. Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під санкції. Ще сім не доставляли вантажі і до оголошення (вони, як і раніше, стоять порожні), а три, мабуть, скоро приймуть нафту на борт. NS Leader під час оголошення здійснював рейс із вантажем на борту. З 18 дев'ять – це працюючі танкери-човники (зазвичай здійснюють регулярні рейси між терміналом і більшим танкером); ще дев'ять продовжують возити нафту на далекі відстані.

До слова Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто.

Європа десятиліттями була найбільшим покупцем нафти і нафтопродуктів з РФ, тому введення заборони змусило російських постачальників шукати нові ринки збуту і та розробляти нову тактику продажів.

Основними викликами, з якими зіткнулися постачальники російської нафти у 2023 році, стали логістика, санкційні обмеження, зокрема правило цінової стелі, складнощі з банківськими переказами та пошук нових покупців. Нижче наводяться основні зміни на ринку російської нафти та нафтопродуктів, що відбулися у 2023 році. Згідно з правилом цінової стелі, західним компаніям заборонено надавати послуги зі страхування та транспорту російських нафтових вантажів, ціни на які перевищують $60 за барель у порту відвантаження.