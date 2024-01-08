Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?

наші гроші
Ярослав Пилипенко glavcom.ua
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?
У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Дрони купували 658 замовників
колаж: glavcom.ua

Хто і як кували безпілотники на Prozorro у 2023 році

Мільйон FPV дронів і тисячі середньої та великої дальності анонсувала українська влада на 2024 рік. Дрони також можуть купувати й на локальному рівні: зокрема, робити це більше вимагали громадяни на протестах під місцевими радами восени. Які обсяги таких закупівель у громадах будуть у 2024 році, поки сказати неможливо. 

Але вже можна порахувати замовлення 2023-го.

Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine дослідив, хто, за скільки і які дрони торік купував на Prozorro. 

Усе більше і більше

У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Ще на 119 млн грн закупівлі тривали.

Важливо! Це не вся кількість дронів, яку придбали для військових торік. Міністерство цифрової трансформації централізовано купує безпілотники за бюджетні та спеціально призначені для таких потреб благодійні кошти й передає їх на військові частини. Ці дані за законом не оприлюднюють. Одночасно, військові частини також можуть купувати дрони, і інколи публікують звіти про такі закупівлі на Prozorro – однак інформація про кількість там здебільшого закрита. Тож у відкритому доступі немає інформації про кількість і вартість ударних дронів, лише частково – про дрони подвійного призначення, до яких і належать широковідомі мавіки та аутелі.

Відповідно, найчастіше дрони на Prozorro замовляли громади. Також місцеві ради мали можливість не купувати БПЛА самостійно, а передавати на них гроші військовим частинам: така практика існує, наприклад, у Чернігові, Львові та Києві.

У цілому, кількість придбаних дронів постійно зростала. Якщо в січні-лютому сума закупівель не перевищувала 66 млн грн, то вже весною мінімум за місяць був 122 млн грн. У червні замовники законтрактували безпілотників на 217 млн грн. А в листопаді сума договорів на них сягнула майже пів мільярда.

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? фото 1

У 2023 році сума закупівель дронів на Prozorro була в 12 разів більшою ніж у 2022 – 2,6 млрд грн та 218 млн грн відповідно. А кількість – у 43 рази.

61% суми контрактів припадає на конкурентні процедури. Також там є два види прямих закупівель: базовий і оборонний. Другий стосується тих прямих контрактів, про які звітували замовники, що загалом проводять закупівлі тільки для потреб оборони.

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? фото 2

Мавіки і FPV – найпопулярніші

Значну частину придбаних дронів становлять квадрокоптери китайського виробника DJI. Найпопулярнішими залишаються DJI Mavic 3 різних модифікацій, як-от Fly More Combo, Enterprise, Thermal. Досить часто зустрічаються безпілотники Autel, американської компанії Autel Robotics Co., Ltd. Із них найчастіше купували квадрокоптери Autel EVO – Max 4T та 640T.

Вітчизняні безпілотники на Prozorro також не рідкість. Тут і розвідувальні дрони літакового типу, і великі ударні безпілотники, і маленькі коптери-камікадзе. Найчастіше замовники купували:

  • «Лелека-100», створений українською компанією DeViRo. Його використовують для розвідки. Вартість такого комплексу суттєво варіюється залежно від комплектації, ціна самого БПЛА стартувала від 1 млн грн.
  • «Валькірія» («ВАЛК-1»), який теж використовують для розвідки й коригування вогню. Зараз його виробляє ТОВ «Бойові Птахи України». Ціна на такий комплекс у складі двох безпілотників та чотирьох наземних станцій становила 800 тис. грн.
  • «Фурія» – комплекс, розроблений ТОВ «НВП» Атлон Авіа». «Фурія» призначена для тактичної повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. Ціна «Фурії» залежить від комплектації (кількості самих БПЛА та інших складових комплекту), але стартує від 3,3 млн грн.
  • Ударний дрон «Кажан Е620», обладнаний системою скидання боєприпасів будь-якого типу. Він коштує від 668 тис. грн.
  • Pegasus Arms 25, придатний для скидання будь-яких боєприпасів загальною вагою до 20 кг. Вартість такого комплексу становила 880 тис. грн.

Щонайменше 35% від загальної кількості придбаних безпілотників – FPV дрони. Це квадрокоптери, керовані оператором за допомогою спеціальної гарнітури (окулярів). Вони можуть нести корисне навантаження, при цьому у FPV-дронів немає автопілота і вони літають без GPS. 

Хто купував найбільше

У 2023 році на Prozorro дрони купували 658 замовників. Три міські ради замовили їх на понад 100 млн грн: Дніпровська, Криворізька, Житомирська. Також у топ-10 замовників ввійшли міськради Львова, Хмельницького, Луцька, Черкас, Полтави, Івано-Франківська та Тернополя. Військові частини у цей список не включалися, адже не вся інформація про кількість і вартість придбаних ними дронів публічна.

Якщо ж дивитися загалом по регіонах, за сумами закупівель першість тримають Дніпропетровська область – 638 млн грн, Київська – 227 млн грн та Львівська – 216 млн грн.

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? фото 3

Дніпровська міська рада – 1928 дронів на 329 млн грн

Закупівлю дронів у Дніпрі проводило КП «Інфо-Рада-Дніпро» та КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія». Найбільше КП «Інфо-Рада-Дніпро» замовляло DJI Mavic і DJI Matrice – їх у різних варіаціях було 1082. Також підприємство придбало 90 Autel Evo, 25 Grey Widow 1 та 17 БПЛА «Кажан» у різних комлпектаціях.

«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» здебільшого купувала FPV дрони – їх було 701 із 714 всіх замовлених дронів. 

Криворізька міська рада – 733 дрони за 220 млн грн

У Кривому Розі також були великі замовлення продукції DJI – загалом 603 дрони. Серед них різні моделі та комплектації DJI Matrice та DJI Mavic. Безпілотники Autel EVO посіли другу сходинку – їх придбали 65. 

Крім цього, у Кривому Розі замовляли 43 Pegasus, 16 комлпексів «Лелека» різної комплектації, 5 «Фурій» та 1 комплекс «Чаклун-Т».

Житомирська міська рада – 797 дронів на 160 млн грн

Конкретна модель вказана лише в частині закупівель міськради. Приміром, по 100 DJI Mavic 3 Fly More Combo замовляли в липні, жовтні та листопаді. DJI Mavic та дрони від Autel купували й в інші місяці року. Також у липні виконавчий комітет міськради придбав два безпілотники RZ-100 по 1,65 млн грн. У грудні місто купило 10 БПАК «Мольфар v1.2» по 1 млн грн. Були і 17 комплексів «ВАЛК-1» («Валькірій»). 

Львівська міська рада – 1217 дронів на 64 млн грн

Безпілотники закуповувало КП «Адміністративно-технічне управління». Зокрема підприємство придбало по 500 FPV-дронів у листопаді та грудні. Вартість одного становила 10,1 тис. грн. Крім них також були понад 110 мавіків, більше 80 Autel EVO, щонайменше один комплекс «Валькірія», чотири комплекси «МАРА-2П». 

Хмельницька міська рада – 1463 дрони на 55 млн грн

Виконавчий комітет здебільшого купував FPV-дрони – 1 305 на 28 млн грн. Але були й інші безпілотники, зокрема продукція DJI: різні моделі DJI Mavic та DJI Matrice. 

А ще є замовники, які купували більше дешевших безпілотників, найімовірніше, FPV. Приміром, Тернопільська міськрада замовила 1603 дрони на 45,4 млн грн, Чорнобаївська сільрада – 1055 дронів на 23 млн грн.

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? фото 4

У 2023 році про дрони почали говорити значно більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. І завдяки даним із Prozorro ми бачимо, що це не лише розмови – суми закупівель безпілотників стабільно зростали, від десятків мільйонів на місяць до пів мільярда. Це свідчить також і про те, що місцева влада реагує на запит та включається у підтримку оборони.

Загалом з бюджету за рік через Prozorro придбали дронів на 2,6 млрд грн. І насправді це немаленька сума. «Повернись живим» на закупівлі для аеророзвідки за рік витратили 464 млн грн. Фонд Сергія Притули на дрони станом на жовтень – 472 млн грн.

Однак звісно жодних коштів недостатньо, коли йдеться про підтримку армії під час війни. Тож сподіваємося, що міста збільшать свої витрати на дрони та інші необхідні на фронті речі і у 2024-му, переглядаючи свої повсякденні потреби.

Ярослав Пилипенко
Аналітик Transparency International Ukraine
Матеріал підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS»
Читайте також:
Теги: міськрада місцева влада гроші військові ProZorro безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен долар та кожна гривня повинні працювати ефективно і продуктивно на нашу економіку
Ситуація в економіці. Як нам уникнути аргентинського сценарію
17 грудня, 2023, 21:11
Умєров підкреслив, що є плани як виробництва, так і фінансування
«Налагодили, але не афішуємо». Умєров зробив заяву щодо виробництва українських дронів
22 грудня, 2023, 13:38
Юрченко з перших днів повномасштабної війни Росії проти України встав на захист нашої країни
«Не потрібно бути тупим». Юрко Юрченко звернувся до українців
25 грудня, 2023, 14:42
У таких наметах житимуть українці у Ірландії
Зустріти Різдво просто неба: Ірландія розмістить 950 біженців з України у наметах
13 грудня, 2023, 17:55
Зеленський на селекторі із військовими обговорив те, що рятуватиме життя воїнам
Зеленський на селекторі із військовими обговорив те, що рятуватиме життя воїнам
20 грудня, 2023, 22:00
МАГАТЕ зробило нову заяву щодо ситуації в Україні
МАГАТЕ підбила підсумки перевірок на українських АЕС
29 грудня, 2023, 08:38
На Нікопольщині ворожі снаряди зруйнували будинки
У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)
1 сiчня, 07:43
Оборонці неба збили дев'ять із десяти дронів
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
1 сiчня, 20:47
На суді чоловік провину визнав
Чоловік відмовився від мобілізації через «віру в Бога»: як його покарали
3 сiчня, 14:15

Політика

Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Законопроєкт про мобілізацію: про що найбільше сперечаються в Раді
Законопроєкт про мобілізацію: про що найбільше сперечаються в Раді
Заборона Московської церкви: коли закон винесуть в Раду для голосування
Заборона Московської церкви: коли закон винесуть в Раду для голосування
У Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади
У Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади
Зеленський пояснив, що стане найболючішою втратою для керівництва РФ
Зеленський пояснив, що стане найболючішою втратою для керівництва РФ

Публікації

2024 рік буде непростим. Головною політичною подією року стануть вибори у США: конкуренцію Трампу та Байдену може скласти Роберт Кеннеді-молодший
Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й
6 сiчня, 08:45
Банкова готується міняти уряд? «Слуга народу» спрощує собі це завдання
Фальстарт Арахамії. Історія законопроєкта, який прожив один день
5 сiчня, 10:15
5 грудня 1994 року. Підписання Будапештського меморандуму. На фото президенти Росії Борис Єльцин, США Білл Клінтон, України Леонід Кучма і прем'єр Великої Британії Джон Мейджор
Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок
4 сiчня, 21:00
Чи зможе Байден впоратися із загрозою з боку Путіна?
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?
4 сiчня, 13:30
Спір «Золотого мандарина» з «Київенерго» тривав роками. Врешті в 2016 році держава виплатила «Золотому мандарину» 54 млн грн
Справа «Золотого мандарина». Чому екснардеп Логвинський у міжнародному розшуку
3 сiчня, 09:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
68K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
52K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
46K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
39K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
37K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua