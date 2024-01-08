Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше?

Хто і як кували безпілотники на Prozorro у 2023 році

Мільйон FPV дронів і тисячі середньої та великої дальності анонсувала українська влада на 2024 рік. Дрони також можуть купувати й на локальному рівні: зокрема, робити це більше вимагали громадяни на протестах під місцевими радами восени. Які обсяги таких закупівель у громадах будуть у 2024 році, поки сказати неможливо.

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Але вже можна порахувати замовлення 2023-го.

Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine дослідив, хто, за скільки і які дрони торік купував на Prozorro.

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Усе більше і більше

У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Ще на 119 млн грн закупівлі тривали.

Важливо! Це не вся кількість дронів, яку придбали для військових торік. Міністерство цифрової трансформації централізовано купує безпілотники за бюджетні та спеціально призначені для таких потреб благодійні кошти й передає їх на військові частини. Ці дані за законом не оприлюднюють. Одночасно, військові частини також можуть купувати дрони, і інколи публікують звіти про такі закупівлі на Prozorro – однак інформація про кількість там здебільшого закрита. Тож у відкритому доступі немає інформації про кількість і вартість ударних дронів, лише частково – про дрони подвійного призначення, до яких і належать широковідомі мавіки та аутелі.

Відповідно, найчастіше дрони на Prozorro замовляли громади. Також місцеві ради мали можливість не купувати БПЛА самостійно, а передавати на них гроші військовим частинам: така практика існує, наприклад, у Чернігові, Львові та Києві.

У цілому, кількість придбаних дронів постійно зростала. Якщо в січні-лютому сума закупівель не перевищувала 66 млн грн, то вже весною мінімум за місяць був 122 млн грн. У червні замовники законтрактували безпілотників на 217 млн грн. А в листопаді сума договорів на них сягнула майже пів мільярда.

У 2023 році сума закупівель дронів на Prozorro була в 12 разів більшою ніж у 2022 – 2,6 млрд грн та 218 млн грн відповідно. А кількість – у 43 рази.

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61% суми контрактів припадає на конкурентні процедури. Також там є два види прямих закупівель: базовий і оборонний. Другий стосується тих прямих контрактів, про які звітували замовники, що загалом проводять закупівлі тільки для потреб оборони.

Мавіки і FPV – найпопулярніші

Значну частину придбаних дронів становлять квадрокоптери китайського виробника DJI. Найпопулярнішими залишаються DJI Mavic 3 різних модифікацій, як-от Fly More Combo, Enterprise, Thermal. Досить часто зустрічаються безпілотники Autel, американської компанії Autel Robotics Co., Ltd. Із них найчастіше купували квадрокоптери Autel EVO – Max 4T та 640T.

Вітчизняні безпілотники на Prozorro також не рідкість. Тут і розвідувальні дрони літакового типу, і великі ударні безпілотники, і маленькі коптери-камікадзе. Найчастіше замовники купували:

Щонайменше 35% від загальної кількості придбаних безпілотників – FPV дрони. Це квадрокоптери, керовані оператором за допомогою спеціальної гарнітури (окулярів). Вони можуть нести корисне навантаження, при цьому у FPV-дронів немає автопілота і вони літають без GPS.

Хто купував найбільше

У 2023 році на Prozorro дрони купували 658 замовників. Три міські ради замовили їх на понад 100 млн грн: Дніпровська, Криворізька, Житомирська. Також у топ-10 замовників ввійшли міськради Львова, Хмельницького, Луцька, Черкас, Полтави, Івано-Франківська та Тернополя. Військові частини у цей список не включалися, адже не вся інформація про кількість і вартість придбаних ними дронів публічна.

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Якщо ж дивитися загалом по регіонах, за сумами закупівель першість тримають Дніпропетровська область – 638 млн грн, Київська – 227 млн грн та Львівська – 216 млн грн.

Дніпровська міська рада – 1928 дронів на 329 млн грн

Закупівлю дронів у Дніпрі проводило КП «Інфо-Рада-Дніпро» та КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія». Найбільше КП «Інфо-Рада-Дніпро» замовляло DJI Mavic і DJI Matrice – їх у різних варіаціях було 1082. Також підприємство придбало 90 Autel Evo, 25 Grey Widow 1 та 17 БПЛА «Кажан» у різних комлпектаціях.

«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» здебільшого купувала FPV дрони – їх було 701 із 714 всіх замовлених дронів.

Криворізька міська рада – 733 дрони за 220 млн грн

У Кривому Розі також були великі замовлення продукції DJI – загалом 603 дрони. Серед них різні моделі та комплектації DJI Matrice та DJI Mavic. Безпілотники Autel EVO посіли другу сходинку – їх придбали 65.

Крім цього, у Кривому Розі замовляли 43 Pegasus, 16 комлпексів «Лелека» різної комплектації, 5 «Фурій» та 1 комплекс «Чаклун-Т».

Житомирська міська рада – 797 дронів на 160 млн грн

Конкретна модель вказана лише в частині закупівель міськради. Приміром, по 100 DJI Mavic 3 Fly More Combo замовляли в липні, жовтні та листопаді. DJI Mavic та дрони від Autel купували й в інші місяці року. Також у липні виконавчий комітет міськради придбав два безпілотники RZ-100 по 1,65 млн грн. У грудні місто купило 10 БПАК «Мольфар v1.2» по 1 млн грн. Були і 17 комплексів «ВАЛК-1» («Валькірій»).

Львівська міська рада – 1217 дронів на 64 млн грн

Безпілотники закуповувало КП «Адміністративно-технічне управління». Зокрема підприємство придбало по 500 FPV-дронів у листопаді та грудні. Вартість одного становила 10,1 тис. грн. Крім них також були понад 110 мавіків, більше 80 Autel EVO, щонайменше один комплекс «Валькірія», чотири комплекси «МАРА-2П».

Хмельницька міська рада – 1463 дрони на 55 млн грн

Виконавчий комітет здебільшого купував FPV-дрони – 1 305 на 28 млн грн. Але були й інші безпілотники, зокрема продукція DJI: різні моделі DJI Mavic та DJI Matrice.

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А ще є замовники, які купували більше дешевших безпілотників, найімовірніше, FPV. Приміром, Тернопільська міськрада замовила 1603 дрони на 45,4 млн грн, Чорнобаївська сільрада – 1055 дронів на 23 млн грн.

У 2023 році про дрони почали говорити значно більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. І завдяки даним із Prozorro ми бачимо, що це не лише розмови – суми закупівель безпілотників стабільно зростали, від десятків мільйонів на місяць до пів мільярда. Це свідчить також і про те, що місцева влада реагує на запит та включається у підтримку оборони.

Загалом з бюджету за рік через Prozorro придбали дронів на 2,6 млрд грн. І насправді це немаленька сума. «Повернись живим» на закупівлі для аеророзвідки за рік витратили 464 млн грн. Фонд Сергія Притули на дрони станом на жовтень – 472 млн грн.

Однак звісно жодних коштів недостатньо, коли йдеться про підтримку армії під час війни. Тож сподіваємося, що міста збільшать свої витрати на дрони та інші необхідні на фронті речі і у 2024-му, переглядаючи свої повсякденні потреби.