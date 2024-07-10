РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Рівненщині

На місці атаки на Рівненщині тривають аварійно-відновлювальні роботи

Регіон атакували ворожі безпілотники

Уночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожі безпілотники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Глава регіону додав, що на місці атаки працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване.

«Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали», – уточнив Коваль.

За даними «Укренерго», у окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Нині енергоживлення всіх споживачів відновлено. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що сьогодні рано-вранці в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Також у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Загалом, за даними рятувальників, унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини, серед них п'ятеро дітей. Крім того, 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовано.