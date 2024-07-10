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В Одесі прогриміла серія вибухів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В Одесі прогриміла серія вибухів
Окупанти атакували Одещину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог запустив по Україні ударні дрони

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це приблизно о четвертій ранку повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.

За інформацією місцевих, вибухів було щонайменше три.

«Ворожий БпЛА поблизу Одещини. Працює ППО», – попереджали перед цим Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією моніторингових пабліків, російські війська могли запустити по місту дві крилаті ракети.

Зазначимо, що о 04:38 в Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на момент публікації офіційної інформації про причини та наслідки вибухів в Одесі немає.

Нагадаємо, що 4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району. РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей.

До слова, у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Також у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Загалом, за даними рятувальників, унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини, серед них чотири дитини. Крім того, 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовано.

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Теги: вибух Одеса безпілотник тривога

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