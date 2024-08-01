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Україна вперше запустила за місяць більше ударних дронів, ніж РФ – Forbes

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна вперше запустила за місяць більше ударних дронів, ніж РФ – Forbes
Українські БпЛА завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим обʼєктам у РФ
фото з відкритих джерел

За місяць Україна завдала ударів по РФ понад 520 безпілотниками

У липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія. Про це пише Forbes.

За підрахунками видання, у липні Росія застосувала 426 безпілотників типу «Шахед». За цей же період Україна завдала ударів понад 520 безпілотниками. Наголошується, що Київ запустив більше дронів, ніж Москва, уперше з початку повномасштабної війни.

Водночас у матеріалі зазначається, що українські БпЛА завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим обʼєктам у РФ, оскільки ворог має слабший захист. У виданні припускають, що завдяки цьому Київ може отримувати перевагу.

Росія втратила більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності в перші кілька місяців війни. І хоча виробництво зросло з 2022 року, Росія, схоже, запускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, що і виробляє, – приблизно 120 на місяць.

Наразі більша частина далекобійної ударної потужності Росії – БпЛА. Їхньою головною зброєю є розроблена Іраном серія Shahed. Росія зазвичай запускає до тридцяти шахедів одночасно. Їх збивають мобільні групи, або більш потужні системи ППО.

У відповідь Україна розробила широкий спектр різних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності. Аналітик HI Sutton ідентифікував не менше як 22 різні моделі, від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотних літальних апаратів.

Більшість дронів розроблені таким чином, щоб бути максимально простими, дешевими та ефективними, незалежно від зовнішнього вигляду, як дрон Drainpipe Drone, який вперше побачили у квітні.

Як пише Forbes, у 2023 році Україна виробляла «лише десятки» безпілотників такого типу на місяць. Атаки хоч і часто були резонансними, мали невеликий масштаб. Однак тепер масові атаки стають все більш поширеними, іноді разом з ударами Storm Shadow або іншими ракетами західного виробництва.

Нагадаємо, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.

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Теги: росія Україна безпілотник Forbes ворог дрон

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