Удар по базі росіян на озері Донузлав у Криму: з’явилися супутникові знімки

Наслідки удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму

Пожежа охопила територію Донузлавської вітрової станції

Унаслідок атаки на військовій базі росіян на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму виникла пожежа. Про це свідчать супутникові знімки, передає «Радіо Свобода».

На опублікованих кадрах помітні наслідки удару по військовій базі окупантів. На знімках видно сліди пожежі.

Один із осередків загоряння розташований на території Донузлавської вітрової станції. Але вогонь здебільшого завдав шкоди військово-морській базі.

Наслідки удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму на супутникових знімках pic.twitter.com/4UX9l5q3kM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Нагадаємо, що морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами.

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

До слова, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.