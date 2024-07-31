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App Store заблокував 50 застосунків із онлайн-казино: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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App Store заблокував 50 застосунків із онлайн-казино: деталі
App Store блокуватиме застосунки азартних ігор
фото: Depositphotos

Федоров зауважив, що було налаштовано фаст-трек з Apple щодо блокування онлайн-казино

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення – в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування.

«Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, – будуть одразу блокуватися. Якщо маєте такі кейси – повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино»», – зазначив віцепрем'єр-міністр.

Водночас за інформацією Федорова, з Google перемовини щодо блокування онлайн-казино тривають.

Раніше Кабінет міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться в постанові КМУ №583.

До слова, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Теги: Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України Володимир Зеленський онлайн-казино азартні ігри

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