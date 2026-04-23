Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
Виручка від продажу яєць за кордон зросла на 57% у річному вимірі
У березні 2026 року Україна експортувала 216,2 млн яєць – найбільший місячний показник за останні п'ять років. Виручка від цих поставок перевищила 24 млн доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Союз птахівників України.
Порівняно з лютим 2026 року обсяги вивезення яєць зросли на 23%, а в річному вимірі – на 25%. Виручка у 24 млн доларів перевищила показник березня 2025 року на 57%.
За підсумками першого кварталу 2026 року з України вивезено 579,5 млн яєць на 66 млн доларів. Це на 17% більше за кількістю та на 74% більше за виручкою порівняно з першим кварталом 2025 року.
Куди йдуть українські яйця
Головними покупцями у січні–березні 2026 року стали:
- Іспанія – 26,1%;
- Велика Британія – 13,1%;
- Польща – 11,7%;
- Ізраїль – 8,3%.
На країни Євросоюзу загалом припадає 74% українського яєчного експорту.
Британський ринок залишається одним із найперспективніших напрямків. Як нещодавно писав «Главком», попит на яйця у Великій Британії досяг історичних максимумів на тлі скорочення власного виробництва через пташиний грип і зростання витрат на корми.
Загалом у 2025 році в Україні було вироблено 11,43 млрд яєць від свійської птиці – приблизно стільки само, як і роком раніше. З них 6,08 млрд штук забезпечили промислові підприємства (зростання на 2% до 2024 року), ще 5,35 млрд – господарства населення. За даними Державної служби статистики, виробничі показники стабілізувалися попри тривалі воєнні ризики. Того ж 2025 року Україна загалом експортувала 2,05 млрд яєць – на 65,6% більше порівняно з 2024 роком.
Нагадаємо, за підсумками 10 місяців 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тис. тонн яєць – на 70,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Виручка склала 162,1 млн доларів – у 2,7 раза більше, ніж роком раніше.
