Держпродспоживслужба затримала та знищила чотири вантажі зараженої імпортної продукції

Усі заражені вантажі, які несли пряму загрозу для українського аграрного сектору, були оперативно вилучені та підлягали повному знищенню

Попри жорсткі вимоги законодавства, іноземні постачальники та вітчизняні імпортери продовжують нехтувати базовими правилами безпеки, намагаючись ввезти товари за недійсними або копійованими документами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що ретельний лабораторний аналіз зразків кожної партії рослинного походження на кордоні – це головний фільтр, який стримує занесення небезпечних епідемій на українські поля та в сади.

Чотири факти виявлення шкідливих організмів у 2026 році завершилися для бізнесу безальтернативно – вантажі були утилізовані. Згідно з чинним законодавством, якщо експертиза підтверджує наявність карантинних об'єктів, імпорт радикально блокується. Залежно від ступеня небезпеки та логістичних можливостей, продукцію або негайно повертають країні-експортеру, або спалюють під наглядом державних інспекторів.

Окрім безпосередньої біологічної загрози, інспектори масово фіксують юридичні порушення з боку суб'єктів ЗЕД. Левова частка затримок на митних пунктах пропуску пов'язана зі спробами зекономити час або приховати походження товару.

Найпоширенішою проблемою залишається відсутність оригіналу фітосанітарного сертифіката – на цей дефект припадає близько 70% усіх зафіксованих інцидентів. Замість легальних документів імпортери масово надають звичайні копії, нечитабельні скан-копії чи роздруковані дублікати, що є грубим порушенням.

Серед інших поширених зловживань та помилок фахівці виділяють використання міжнародних сертифікатів, термін дії яких уже офіційно вичерпався, повна відсутність або неналежне маркування на пакуваннях та приховування інформації про конкретного виробника, найменування продукції або реальну країну походження вантажу.

Для боротьби з фальсифікатом та «сірим» імпортом українське профільне відомство активно використовує інструменти транскордонної верифікації. Якщо у митного інспектора виникають сумніви щодо легальності бланка, вантаж відправляється на відстій до отримання офіційної відповіді від країни-відправника.

Так, протягом 2026 року Держпродспоживслужба вже направила 48 офіційних запитів до національних організацій захисту рослин інших держав, аби перевірити автентичність фітосанітарних сертифікатів. Подібна практика транскордонних перевірок дозволяє оперативно виявляти міжнародні схеми постачання неякісної агропродукції та захищати продовольчий ринок України.

