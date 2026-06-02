Зміна прайс-кепів допомогла збільшити імпорт електроенергії взимку – дані НКРЕКП

glavcom.ua
Обсяги імпорту зросли з 414,9 тис. МВт·год у листопаді 2025 року до рекордних 1,266 млн МВт·год у лютому 2026 року
Перегляд прайс-кепів посилив стійкість енергосистеми в період зимового дефіциту – звіт НКРЕКП

Підвищення прайс-кепів під час опалювального сезону 2025/2026 років стало одним із ключових факторів зростання імпорту електроенергії та підтримки стабільної роботи енергосистеми. Про це повідомили в НКРЕКП за результатами аналізу проходження зимового максимуму споживання.

У Регуляторі зазначили, що після встановлення з 16 січня єдиного прайс-кепу на рівні 15 тис. грн/МВт·год протягом усієї доби імпорт електроенергії почав стабільно зростати, а в окремі дні перевищував 50 тис. МВт·год.

«Одним із ключових інструментів для створення економічних передумов залучення електроенергії з європейських ринків стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електричної енергії», – наголосили в НКРЕКП.

За даними Регулятора, обсяги імпорту зросли з 414,9 тис. МВт·год у листопаді 2025 року до рекордних 1,266 млн МВт·год у лютому 2026 року, що дозволило забезпечити систему додатковим ресурсом у період пікового навантаження.

«Проведений аналіз засвідчив, що в період пікового навантаження енергосистема мала доступ до додаткового імпортного ресурсу, що дозволило посилити її стійкість в зимові місяці», – зазначили в Комісії.

У НКРЕКП також підкреслили, що рішення щодо перегляду прайс-кепів отримало позитивну оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства як таке, що сприяло балансуванню ринку та стабільному проходженню зимового періоду.

Нагадаємо, ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький висловився за скасування граничних цінових обмежень. На його думку, саме прайс-кепи дозволяють чиновникам зберігати ручне управління енергетичним сектором навіть після ухвалення законів про євроінтеграцію ринку.

