«Яєчна залежність»: чому Британія масово імпортує українські яйця та чим незадоволені місцеві фермери

glavcom.ua
Попит на яйця у Британії досяг історичних максимумів
Велика Британія рекордно наростила імпорт яєць з України

Британці стикнулися з дефіцитом курячого продукту на фоні стрімкого зростання попиту. Щоб заповнити полиці магазинів та потреби харчопрому, країна рекордно наростила імпорт яєць з України, що викликало хвилю дискусій про стандарти якості та чесну конкуренцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Economist.

Видання повідомляє, що попит на яйця у Британії досяг історичних максимумів: минулого року середній мешканець країни спожив 209 яєць (на 45 більше, ніж у 2005-му). Експерти пов’язують це з «манією випічки» після локдаунів та популярністю культури бранчів.

Водночас внутрішнє виробництво переживає кризу:

  • Пташиний грип призвів до скорочення поголів’я несучок на 10% з 2021 року.
  • Війна в Україні спричинила стрибок цін на корми та електроенергію, через що яйця в Британії подорожчали на 36%.
  • Криза постачання змусила покупрців шукати альтернативи за кордоном.

Видання  пише, що з 2021 року імпорт яєць до Британії подвоївся. Якщо у 2022 році кожне 30-те яйце на полиці було іноземним, то зараз – кожне дев’яте. Основний обсяг постачає саме Україна. Минулого року британці імпортували рекордні 200 млн яєць з України.

Британські виробники звинувачують українських колег у «нечесній грі», висуваючи два основні аргументи:

  • Ціновий демпінг: Дешеві українські яйця класу B (використовуються для переробки в печиво, соуси та в ресторанах) витісняють місцевих фермерів з ринку.
  • Стандарти утримання: Найбільші виробники України використовують батарейні клітки, які заборонені у Британії ще з 2012 року.

«Великі яєчні компанії стверджують, що споживачів вводять в оману. Два найбільші виробники України використовують батарейні клітки – систему, заборонену у Великій Британії з 2012 року. Згідно з опитуванням YouGov, сім із десяти британців відмовилися б від їжі в закладі, де подають яйця від курей, вирощених у батарейних клітках», – пише видання.

«Главком» писав, що Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов зазначив, що для запровадження захисних заходів Брюссель має провести оцінку стану ринку ЄС або окремих країн-членів щодо відповідних продуктів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе заходів для захисту місцевих виробників від несприятливих наслідків надлишкового імпорту.

Нагадаємо, ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

