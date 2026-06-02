Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Норвегія ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
Переговори щодо оновлення угоди, як раніше зазначав норвезький уряд, почалися у квітні 2024 року
фото: Руслан Стефанчук
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Стортинг переважною більшістю голосів підтримав нову редакцію договору між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі

Україна робить черговий потужний крок на шляху до поглиблення інтеграції в європейську економічну систему. Норвезький парламент завершив процедуру ратифікації масштабної торговельної угоди для довгострокової співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Нова редакція договору суттєво модернізує правила: до неї внесено прогресивні інструменти регулювання, які відповідають сучасним глобальним викликам, зокрема у сфері ІТ, електронної комерції та екологічних стандартів. Як зазначив Стефанчук, депутати підтримали документ 90 голосами проти 10.

Ратифікацію також внесли до порядку денного засідання Стортингу (Stortinget) у вівторок.

Стефанчук подякував міністру закордонних справ Норвегії Еспену Барту Ейде (Espen Barth Eide) за просування угоди до ратифікації.

Угоду підписали 8 квітня 2025 року в Києві представники України та чотирьох країн EFTA – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Від України документ підписала перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко (Yuliia Svyrydenko), з боку Норвегії його підписала міністерка торгівлі Цециліє Мюрсет (Cecilie Myrseth).

Оновлена угода замінює договір 2010 року, який набув чинності у 2012 році. За даними Міністерства економіки України, новий текст додає розділи про електронну комерцію, малий і середній бізнес, а також про торгівлю та сталий розвиток.

У тому ж відомстві уточнили, що у 2024 році товарообіг між Україною та країнами EFTA наблизився до €1,3 млрд.

Переговори щодо оновлення угоди, як раніше зазначав норвезький уряд, почалися у квітні 2024 року.

Стефанчук пов’язав ратифікацію зі стратегічним партнерством, основи якого, за його словами, заклали президент України Володимир Зеленський  та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Для набуття чинності оновлена угода має пройти ратифікацію в країнах-учасницях.

Нагадаємо, якщо Росія встановить контроль над стратегічною арктичною протокою між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген, вона зможе завдавати гіперзвукових ударів по Лондону, Норвегії та Данії.

Читайте також:

Теги: Норвегія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися із Зеленським
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
Сьогодні, 16:06
Військові білоруської армії
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
19 травня, 10:46
Вперше в історії конкурсу на сцені Євробачення зазвучала українська бандура
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
17 травня, 03:40
До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Українська співачка Leleka та ізраїльський виконавець Ноам Беттан, які беруть участь у Євробаченні 2026
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
15 травня, 14:32
За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
Митрополит Шіо
Грузинська православна церква обрала нового Патріарха: що про нього відомо
11 травня, 16:51
Спецпідрозділ адаптується до «війни дронів»
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
6 травня, 13:13
Окупанти не полишають спроб захопити все більше української території
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото)
6 травня, 09:12

Економіка

Норвегія ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
Норвегія ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
Держпродспоживслужба затримала та знищила чотири вантажі зараженої імпортної продукції
Держпродспоживслужба затримала та знищила чотири вантажі зараженої імпортної продукції
Зміна прайс-кепів допомогла збільшити імпорт електроенергії взимку – дані НКРЕКП
Зміна прайс-кепів допомогла збільшити імпорт електроенергії взимку – дані НКРЕКП
ICC Ukraine закликала НКРЕКП переглянути рішення щодо зміни тарифів «Укренерго»
ICC Ukraine закликала НКРЕКП переглянути рішення щодо зміни тарифів «Укренерго»
«Метінвест» інвестує до $280 млн на рік попри війну, але стикається з новими бар'єрами в ЄС – Водовіз
«Метінвест» інвестує до $280 млн на рік попри війну, але стикається з новими бар'єрами в ЄС – Водовіз
У травні Держмитслужба спрямувала до бюджету 68,9 млрд грн
У травні Держмитслужба спрямувала до бюджету 68,9 млрд грн

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua