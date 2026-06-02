Норвегія ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Переговори щодо оновлення угоди, як раніше зазначав норвезький уряд, почалися у квітні 2024 року

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Стортинг переважною більшістю голосів підтримав нову редакцію договору між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі

Україна робить черговий потужний крок на шляху до поглиблення інтеграції в європейську економічну систему. Норвезький парламент завершив процедуру ратифікації масштабної торговельної угоди для довгострокової співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Нова редакція договору суттєво модернізує правила: до неї внесено прогресивні інструменти регулювання, які відповідають сучасним глобальним викликам, зокрема у сфері ІТ, електронної комерції та екологічних стандартів. Як зазначив Стефанчук, депутати підтримали документ 90 голосами проти 10.

Ратифікацію також внесли до порядку денного засідання Стортингу (Stortinget) у вівторок.

Стефанчук подякував міністру закордонних справ Норвегії Еспену Барту Ейде (Espen Barth Eide) за просування угоди до ратифікації.

Угоду підписали 8 квітня 2025 року в Києві представники України та чотирьох країн EFTA – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Від України документ підписала перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко (Yuliia Svyrydenko), з боку Норвегії його підписала міністерка торгівлі Цециліє Мюрсет (Cecilie Myrseth).

Оновлена угода замінює договір 2010 року, який набув чинності у 2012 році. За даними Міністерства економіки України, новий текст додає розділи про електронну комерцію, малий і середній бізнес, а також про торгівлю та сталий розвиток.

У тому ж відомстві уточнили, що у 2024 році товарообіг між Україною та країнами EFTA наблизився до €1,3 млрд.

Переговори щодо оновлення угоди, як раніше зазначав норвезький уряд, почалися у квітні 2024 року.

Стефанчук пов’язав ратифікацію зі стратегічним партнерством, основи якого, за його словами, заклали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Для набуття чинності оновлена угода має пройти ратифікацію в країнах-учасницях.

Нагадаємо, якщо Росія встановить контроль над стратегічною арктичною протокою між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген, вона зможе завдавати гіперзвукових ударів по Лондону, Норвегії та Данії.