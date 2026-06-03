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Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим
З 2024 року Фінляндія арештувала російські активи на понад 40 млн євро
фото з відкритих джерел
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Гельсінкі вперше заблокував не нерухомість, а гроші – кошти з програми прикордонного співробітництва ЄС

Фінляндія заморозила майже 3,7 млн євро російських коштів за позовом «Нафтогазу» – як відшкодування за активи, захоплені Росією в Криму у 2014 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське державне мовлення Yle.

Що заморозили і звідки гроші

Йдеться про кошти, які Росія внесла у межах програми прикордонного співробітництва ЄС. Ця програма підтримувала розвиток прикордонних регіонів між двома країнами – гроші надійшли до фінського Міністерства праці та економіки ще до 2022 року. Після повномасштабного вторгнення програму закрили, а кошти залишилися у Фінляндії.

Вперше Гельсінкі наклав обмеження не на нерухомість, а саме на грошові активи Росії. Захід діє до його відкликання і гарантує, що Москва не зможе повернути або переказати ці кошти.

Навіщо це «Нафтогазу»

Заявником у справі виступила українська державна енергетична компанія «Нафтогаз» та її дочірні структури. Позов ґрунтується на рішенні Гаазького арбітражу 2023 року – тоді суд зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» понад 4 млрд євро за незаконно захоплене майно в Криму.

Росія відмовилася платити – тож «Нафтогаз» домагається примусового виконання рішення там, де Росія має активи. Окружний суд Гельсінкі вже дозволив таке виконання на фінській території. Якщо Росія програє апеляцію, заблоковані у Фінляндії активи на понад 4 млрд євро мають бути передані «Нафтогазу» як компенсація.

З 2024 року Фінляндія зафіксувала арешти російського майна на понад 40 млн євро.

Нагадаємо, «Главком» писав, що у березні 2026 року «Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на понад $1,4 млрд – Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу росіян. Компанія паралельно веде низку інших процесів проти країни-агресора.

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Теги: Крим росія Нафтогаз України Газпром гроші Фінляндія майно компенсація обмеження

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