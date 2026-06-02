ICC Ukraine закликала НКРЕКП переглянути рішення щодо зміни тарифів «Укренерго»

Організація закликала НКРЕКП переглянути запропоновані параметри тарифів
ICC Ukraine виступила проти запропонованої зміни тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії

Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) звернувся до НКРЕКП із закликом переглянути рішення щодо збільшення тарифів НЕК «Укренерго» на передачу та диспетчерське управління електроенергією з 1 липня 2026 року. У бізнес-спільноті вважають, що запропоноване зростання тарифного навантаження є економічно необґрунтованим та може негативно позначитися на роботі українських підприємств.

Згідно з проєктами рішень НКРЕКП, тариф на передачу електроенергії може зрости на 21,6% – з 742,91 до 903,53 грн/МВт·год, а тариф на диспетчерське управління – на 7,8%, до 118,64 грн/МВт·год. В ICC Ukraine наголошують, що таке коригування тарифів створить додаткове навантаження на бізнес у період війни та економічної нестабільності.

У комітеті зазначають, що частина витрат, закладених у структуру тарифів, може бути оптимізована. Зокрема, йдеться про витрати на компенсацію технологічних втрат електроенергії, допоміжні послуги та окремі фінансові зобов’язання компанії. На думку ICC Ukraine, саме ці статті стали основними драйверами перегляду тарифів.

Окремо в організації звернули увагу, що розрахунки базуються на прогнозованому скороченні обсягів передачі та споживання електроенергії, хоча НБУ очікує зростання економіки у 2026 році. Відповідно, такі припущення можуть штучно збільшувати тарифну ставку.

У ICC Ukraine підкреслюють, що додаткове збільшення енергетичних витрат може послабити конкурентоспроможність українських виробників на зовнішніх ринках, які вже працюють в умовах воєнних ризиків, складної логістики та низьких світових цін на сировинну продукцію.

У зв’язку з цим організація закликала НКРЕКП переглянути запропоновані параметри тарифів та зберегти їх на чинному рівні до кінця 2026 року: 742,91 грн/МВт·год для послуг з передачі електроенергії та 110,03 грн/МВт·год для диспетчерського управління.

Раніше в Об’єднанні підприємств «Укрметалургпром» (УМП) також закликали НКРЕКП переглянути підвищення тарифу на передачу та диспетчерське управління електроенергією: там заявили, що пропозиція щодо нових тарифів є економічно необґрунтованою, і завдасть додаткового удару по українській промисловості в умовах війни.

