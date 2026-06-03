Курс валют 3 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 3 червня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,33, євро – 51,66 грн, польського злотого – 12,20 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,3399 51,6604 59,7480 12,2004 56,4839 Ощадбанк 44,15 / 44,50 51,45 / 51,95 - - - Приватбанк 44,05 / 44,44 51,30 / 52,08 59,35 / 60,24 12,11 / 12,25 - ПУМБ 44,10 / 44,70 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 12,00 / 12,30 - monobank 44,06 / 44,43 51,35 / 52,05 - - - Райффайзен 44,10 / 44,53 51,30 / 52,00 57,40 / 60,80 11,50 / 12,50 53,60 / 57,40 OTP Bank 43,80 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,08 / 44,44 51,33 / 52,03 58,70 / 60,35 - 55,45 / 57,20

* курс валют станом на 09:00 3 червня 2026 року

Зміна курсу валют НБУ свідчить про помірні коливання на валютному ринку протягом тижня – з 27 травня по 3 червня 2026 року. Більшість ключових іноземних валют продемонстрували незначне зростання щодо української гривні.

Долар США продемонстрував найменш помітне зростання серед «важковаговиків», додавши до своєї вартості трохи більше 6 копійок. Євро виявився лідером здорожчання за цей тиждень. Курс європейської валюти піднявся на 14 копійок, перешагнувши позначку у 51,60 грн. Британський фунт та швейцарський франк також синхронно додали у вазі, піднявшись на 11 та 10 копійок відповідно. Польський злотий традиційно продемонстрував мінімальну амплітуду коливань, укріпившись щодо гривні на 2,5 копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.