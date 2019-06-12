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    Економіка та фінанси

    Україна завдяки енергореформі за 10 років отримає додатково $72 млрд – експерт

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    Відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера в імпортера електроенергії, - Прокіп - Україна завдяки енергореформі за 10 років отримає додатково $72 млрд – експерт
    Відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера в імпортера електроенергії, - Прокіп

    Безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», - Прокіп

    Запуск ринку електроенергії буде стимулювати створення за десять років додаткового ВВП на суму $72 млрд. Про це написав експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в матеріалі для Хвилі «Страх і ненависть на ринку електроенергії».

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    «Реалізація реформи ринку електроенергії з прозорими правилами і практиками запобігання неконкурентних дій здатна принести велику користь для країни. За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати створення додатково $72 млрд до 2030 року. При цьому, станом на сьогодні, щорічні втрати економіки України від запровадження реформи оцінені у понад $ 6,5 млрд в рік», - зазначив експерт.

    На думку Прокіпа, безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», що зможуть залучити $2,9-4 млрд інвестицій. Інвестиції будуть спрямовані на будівництво нових та оновлення існуючих потужностей, що допоможе збільшити експорт електроенергії. За підрахунками експерта, за сім років (до 2027-го) експорт зросте більш ніж у п’ять разів.

    Експерт зазначив, що енергореформа потрібна не тільки тому, що країна взяла зобов'язання перед міжнародними партнерами її ввести. Реформа матиме позитивний вплив на енергосектор і економіку в цілому. В той час, як відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера в імпортера електроенергії.

    «Ця реформа потрібна не заради реформи, не тільки тому, що в України є міжнародні зобов'язання, а тому, що це позитивно вплине на стан енергетичного сектору і національну економіку, а згодом буде відчуватися споживачами. У той же час, відкладання запуску ринку на роки – банальна інфантильність. Будуть продовжувати накопичуватися існуючі проблеми, електроенергетичний сектор не буде розвиватися, існуючі потужності ще більше зношуватися, а нові не будуть будуватися, і згодом, через 12 років ми перетворимося в імпортера електроенергії», - прогнозує Прокип.

    Нагадаємо, ринок електроенергії повинен запрацювати з 1 липня 2019 року, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії».

    Запуск ринку - зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

    Прем'єр–міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущений вчасно. Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується перенести введення ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.

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