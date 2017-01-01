Українцям доведеться платити 30 злотих за дозвіл на роботу в Польщі

З нового року Польща вводить платні дозволи на роботу

Директор Повітового управління праці в місті Ґруец Мазовецького воєводства Мажанна Скочок повідомила про те, що з нового року в Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців, у відповідності з якими заяви про намір доручити роботу іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу. Про це повідомляє



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З нового року Польща вводить платні дозволи на роботу

Директор Повітового управління праці в місті Ґруец Мазовецького воєводства Мажанна Скочок повідомила про те, що з нового року в Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців, у відповідності з якими заяви про намір доручити роботу іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу.

Про це повідомляє «Польське радіо».

«Період виконання роботи не може перевищувати дев’ять місяців протягом календарного року і його рахують від дати в'їзду іноземця в Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих», - зазначила чиновниця.

Метою впровадження нових правил буде, насамперед, адаптація польських державних норм до законодавства ЄС.

Процедура дозволів на сезонну роботу буде діяти у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

Як повідомляв «Главком», у Польщі виявили незаконне працевлаштування майже 200 українців.