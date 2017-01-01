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    Українцям доведеться платити 30 злотих за дозвіл на роботу в Польщі

    З нового року Польща вводить платні дозволи на роботу
    Директор Повітового управління праці в місті Ґруец Мазовецького воєводства Мажанна Скочок повідомила про те, що з нового року в Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців, у відповідності з якими заяви про намір доручити роботу іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу. Про це повідомляє
    • Сьогодні, 06:12
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    З нового року Польща вводить платні дозволи на роботу

    Директор Повітового управління праці в місті Ґруец Мазовецького воєводства Мажанна Скочок повідомила про те, що з нового року в Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців, у відповідності з якими заяви про намір доручити роботу іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    «Період виконання роботи не може перевищувати дев’ять місяців протягом календарного року і його рахують від дати в'їзду іноземця в Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих», - зазначила чиновниця.

    Метою впровадження нових правил буде, насамперед, адаптація польських державних норм до законодавства ЄС.

    Процедура дозволів на сезонну роботу буде діяти у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

    Як повідомляв «Главком», у Польщі виявили незаконне працевлаштування майже 200 українців.

    Польща українці Держслужба праці
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