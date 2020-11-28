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    Економіка та фінанси

    «Дуже серйозні проблеми»: ексглава Мінсоцполітики розповів про ситуацію з пенсіями

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    <p>Перенесення з 1 липня на 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати &ndash; &laquo;це колосальний удар по фінансах Пенсійного фонду&raquo;</p> - «Дуже серйозні проблеми»: ексглава Мінсоцполітики розповів про ситуацію з пенсіями

    Перенесення з 1 липня на 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати – «це колосальний удар по фінансах Пенсійного фонду»

    Рева пояснив, як вплине на нарахування пенсій відтермінування підвищення мінімальної зарплати

    Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2021 рік до другого читання у Верховній Раді. Головні показники бюджету прокоментував ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі каналу «Україна 24». 

    «Я нагадаю, що в бюджеті 2020 року у порівнянні з 2019-м передбачалося скорочення соціальних видатків на 12 млрд гривень. Тобто епоха бідності завершилася 21 квітня 2019 року, і одразу влада скоротила соцвидатки. І на 2021 рік ця традиція продовжується. Між першим і другим читанням проєкту держбюджету видатки були скорочені на 20 млрд в цілому, і з цих 20 млрд 8,5 – це скорочення видатків по Міністерству соціальної політики. Найбільше скорочення, 8,5 млрд, – фінансування Пенсійного фонду України. Це створює дуже серйозні проблеми для бюджету», – сказав він.

    Рева пояснив, як вплине на нарахування пенсій відтермінування підвищення мінімальної зарплати.

    «Якщо вони перенесли з 1 липня на 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати, це колосальний удар по фінансах Пенсійного фонду, тому що 4 млн платників єдиного соціального внеску платять з мінімальної заробітної плати. Це означає, що коштів на щорічну індексацію пенсій нема з 1 березня. Тобто на 11% зростання пенсій знаходиться під великим питанням. Крім того, в бюджеті України, якщо скорочені видатки, не передбачена індексація пенсій військовим пенсіонерам, а їх понад 550 тисяч. Три роки їм індексувалося, зараз індексація не передбачена взагалі», – сказав він.

    Напередодні міністерка соцполітики розповіла, кому з пенсіонерів додадуть по 400-500 гривень.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

    У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

    Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система економіка бюджет Міністерство соціальної політики Андрій Рева фінансування Україна фінанси Пенсійний фонд пенсія
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