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США уклали торговельну угоду з Китаєм

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США уклали торговельну угоду з Китаєм
США та Китай змогли домовитися після декількох днів напружених переговорів
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що сторони змогли досягти прогресу у діалозі щодо торгівлі

У неділю, 11 травня, Сполучені Штати та Китай досягли торговельної угоди після двох днів інтенсивних переговорів, що відбулися в Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Білого дому.

Деталі домовленостей буде оприлюднено вранці під час спеціального брифінгу. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що сторони змогли досягти істотного прогресу у важливому діалозі щодо торгівлі.

«Ми вдячні швейцарській стороні за чудові умови для переговорів. Це суттєво сприяло продуктивності», – сказав Бессент.

За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, темп, з яким просувалися перемовини, свідчить про те, що розбіжності були не настільки критичними, як очікувалося.

«Протягом двох днів було виконано значний обсяг роботи. Потрібно пам’ятати, чому ми тут: Сполучені Штати мають торговий дефіцит у розмірі $1,2 трлн. Саме тому президент оголосив надзвичайну ситуацію й запровадив тарифи. Ми віримо, що досягнута угода з Китаєм стане кроком до розв'язання цієї проблеми», – наголосив Грір.

Раніше ми писали, що у суботу, 10 травня, у Швейцарії провели переговори віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент. Посадовці обговорювали взаємну торгівлю та мита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Агенція пише, що Скотт Бессент і Хе Ліфен зустрілися в Женеві після тижнів напруженості, коли мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу зросли далеко за межі 100%. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.

Теги: тарифи Китай переговори США

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