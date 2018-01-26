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    Економіка та фінанси

    Українська авіакомпанія запустить нові рейси до Таїланду

    Зараз регулярні рейси між Україною та Таїландом виконує тільки авіакомпанія МАУ з Києва до Бангкока
    Авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала дозвіл на виконання регулярних рейсів з Києва в Пхукет. Відповідне рішення сьогодні прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній. Про це повідомляє ЦТС. Azur Air Ukraine планує літати в Пхукет з частотою два рази на тиждень. Дозвіл вступить в силу з 25 березня. Термін
    • Сьогодні, 12:47
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    Авіакомпанія Azur Air Ukraine відкриє маршрут Київ-Пхукет
    Авіакомпанія Azur Air Ukraine відкриє маршрут Київ-Пхукет

    Зараз регулярні рейси між Україною та Таїландом виконує тільки авіакомпанія МАУ з Києва до Бангкока

    Авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала дозвіл на виконання регулярних рейсів з Києва в Пхукет. Відповідне рішення сьогодні прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній. Про це повідомляє ЦТС.

    Azur Air Ukraine планує літати в Пхукет з частотою два рази на тиждень. Дозвіл вступить в силу з 25 березня. Термін дії права - необмежений.

    Відзначимо, що Azur Air Ukraine також подала заявку на виконання чартерних рейсів з Києва в Пхукет з частотою два рази на тиждень. Комісія Державіаслужби схвалила і цю заявку. В авіакомпанії повідомили, що обидві заявки були подані з різною метою: регулярний рейс можна виконувати цілий рік, а чартерний - під конкретні туристичні програми.

    Відзначимо, що на маршруті Київ-Пхукет є обмеження по частоті регулярних рейсів - не більше 21 в тиждень. На даний момент всі частоти вільні. Українські авіакомпанії поки що виконують в Пхукет тільки чартерні рейси.

    Якщо авіакомпанія Azur Air Ukraine все-таки запустить регулярний рейс в Пхукет, вона стане другим перевізником, який літає в Таїланд на регулярній основі. Зараз регулярні рейси між Україною та Таїландом виконує тільки авіакомпанія МАУ. Перевізник літає з Києва до Бангкока, столиці азіатської держави.

    До слова, латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою.

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